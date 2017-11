Ziobro: KRS to jądro ciemności sądownictwa. Dostało się też prezydentowi

Występując w TVP w programie „Gość Wiadomości”, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do niepowołania 265 asesorów przez Krajową Radę Sądownictwa.

„Nie byłoby tej sytuacji, gdyby nie zawetowanie ustawy o KRS przez prezydenta. I dzisiaj KRS w obecnym składzie, który jest jądrem ciemności polskiego sądownictwa, niszczy polskie sądownictwo i polską demokrację” powiedzial minister i dodał „Bez zmiany KRS nie będzie realnej zmiany w polskim sądownictwie”.

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała nie powoływać 265 asesorów, którzy we wrześniu br. odebrali akty mianowania od ministra Zbigniewa Ziobry. Swoją decyzję KRS uzasadniła brakami formalnymi – m.in. brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych.

Przeciwko temu zaprotestowali asesorzy „Sprzeciw wobec wszystkich asesorów nie jest oparty na okolicznościach, które w świetle przepisów mogą stanowić podstawę takiej decyzji”.

Minister Ziobro dodał, że działania KRS to „niszczenia przez Radę, w aktualnym składzie, karier młodych ludzi, na skutek całkowicie niesłusznej i błędnej decyzji podyktowanej m.in. cynizmem. Każdy inny skład KRS kierowałby się względami merytorycznymi i prawnymi. A od obecnego KRS od dawna słyszeliśmy, że szukają pretekstu, aby zablokować drogę asesorom”.

Zbigniew Ziobro kontynuował: „KRS jest jak silnik w samochodzie. Jeżeli chcemy reformować sądownictwo, to nie możemy nie zreformować KRS. Jeśli silnik jest całkowicie zepsuty i nie da się go uruchomić, to trzeba go wymienić. Bez zmiany KRS nie będzie realnej zmiany w polskim sądownictwie. A wtedy reforma wymiaru sprawiedliwości może być marzeniem ściętej głowy”.

Źródło; TVP Info

