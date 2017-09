Żółw gigant znaleziony na hiszpańskiej plaży. Do podniesienia kolosa trzeba było użyć dźwigu [VIDEO]

Gigantyczny żółw morski wylądował na plaży w Barcelonie. Do jego podniesienia trzeba było użyć dźwigu.

Zwierzę znaleziono 30 km na południe od Barcelony Zaliczane jest do gatunku żółwi skórzastych. Zamiast twardego pancerza, na plecach pokryty jest czymś na kształt skóry.

Gatunek ten zaliczany jest do najbardziej wędrujących. Przemierza wody całego Pacyfiku i Atlantyku. Żółwie skórzaste są znakomitymi nurkami. W poszukiwaniu meduz potrafią schodzić na 1200 metrów w głąb oceanu

Żółwie skórzaste należą też do gatunków zagrożonych, Polują na niego barbarzyńcy kolekcjonerzy. Zabijają go dla skóropodobnego pancerza.

Żółwie te potrafią dorastać do gigantycznych rozmiarów. Ich waga dochodzi do siedmiuset kilogramów a wielkość nawet do ponad 2 metrów.

Takim też olbrzymem był ten, którego fale wyrzuciły na brzeg w Calella, 30 km na południe od Barcelony.

Zwierzę było już martwe, a do jego usunięcia potrzeba było użyć dźwigu.



