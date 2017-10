Cezary Pazura: „Możemy być znakiem drogowym dla współczesnej Europy, jeśli chodzi o taki punkt widzenia”

Popularny aktor Cezary Pazura został ambasadorem akcji „Różaniec o granic”. We wtorek na antenie TVP w programie „Minęła dwudziesta” powiedział, „że możemy być znakiem drogowym dla współczesnej Europy, jeśli chodzi o taki punkt widzenia”.

Pojedynczy człowiek, modląc się i żyjąc uczciwie, ma siłę zmieniać świat. A jeśli połączymy się w miliony, to tym bardziej. Myślę, że możemy być znakiem drogowym dla współczesnej Europy, jeśli chodzi o taki punkt widzenia – mówił na temat projektu „Różaniec do granic”, którego jest ambasadorem.

Pazura przyznał się, że spotkał się z negatywnymi komentarzami w związku ze swoim udziałem w inicjatywie, ale nie przejmuje się tym. Przyznał, że do takich ludzi trzeba podchodzić z miłością i zrozumieniem.

Nie zgadzam się z nimi. Trochę mnie śmieszą. Trochę bawią. Nigdy nie oburzają, a jeśli ktoś ma inne poglądy niż my, to trudno. Niech ma. Myślę, że zmieni – stwierdził.

A jeśli połączymy się w miliony, to tym bardziej. Myślę, że możemy być znakiem drogowym dla współczesnej Europy, jeśli chodzi o taki punkt widzenia – ocenił.

Zobacz: Premier Katalonii: „W ciągu kilku dni ogłosimy niepodległość”

7 października milion osób ma udać się na granice Polski, by wspólnie odmawiać różaniec. Jak informują organizatorzy „Różańca Do Granic”, do akcji dołączyły lotniska w Warszawie, Poznaniu oraz Pyrzowicach; na Westerplatte różaniec odmawiać będą rodziny z małymi dziećmi.

W ramach inicjatywy „Różaniec Do Granic” w święto Matki Bożej Różańcowej w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski zostanie podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata. Uczestnicy zgromadzą się w kościołach stacyjnych o godz. 10.30, tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć we mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przejdą lub przejadą na wyznaczone „strefy modlitwy” – ma ich być ok. 4 tys. – gdzie o godz. 14.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa.

Zobacz: Pierwsze zdjęcia martwego mordercy z Las Vegas. Ukrył kamerę w hotelowym korytarzu – wiedział kiedy zaatakuje policja

Źródła: tvp.info.pl, PAP