Idiotów nie brakuje. Wjechał na tory w czasie przejazdu pociągu i machał do maszynisty. Pendolino staranowało autobus [VIDEO]

Na YouTubie można zobaczyć nagranie, na którym widać zderzenie pociągu Pendolino z autobusem, który wiózł pasażerów na lotnisko w Modlinie. Do zdarzenia doszło na przejeździe w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kierowca wjechał na tory mimo zamykających się szlabanów, ale już nie zdołał wyjechać, bo szlabany się zamknęły.

Nie próbuje on jednak wyjechać np. przez przełamanie szlabanu, ale wysiada z autobusu zaparkowanego na torach i macha do maszynisty. Ten oczywiście nie ma szans na wyhamowanie pociągu, gdyż wyjeżdża zza zakrętu i zbyt późno może dostrzec mężczyznę.

Tył autobusu wystaje na tory kolejowe, którymi pędzi Pendolino. Pociąg uderza w pojazd, którym podróżowało kilkadziesiąt osób. Na szczęście wszyscy pasażerowie zdążyli wysiąść lub przynajmniej przejść na przód autobusu i nikomu nic się nie stało. Gdyby było inaczej, sytuacja kierowcy byłaby nieciekawa.

Zamiast wyłamać szlaban to machał do maszynisty. Jezu, kogo oni tam zatrudniają? – komentuje jeden z internautów. Drugi zauważa natomiast, że nawet takie zniszczenia nie byłyby konieczne: Po co wyłamywać szlaban? wystarczyło podjechać te 1,5 metra które matołowi zostało do szlabanu.

Warto przeczytać: Wiemy, jaki jest ulubiony typ muzyki psychopatów. Najnowsze badania obalają dotychczasowe ustalenia naukowców [VIDEO]

Inni komentujący zastanawiają się natomiast, czy zawodowi kierowcy nie muszą przechodzić testów IQ.