Imam szczery do bólu: Islam to nie religia pokoju! Mamy książki, które nakazują zabijać niewiernych. Młodzi ludzie są zradykalizowani [WIDEO]

Liberalna telewizja w Australii zaprosiła do programu imama Saikha Mohammada Tawhidi. Program miał przekonać do tego, że Islam to religia pokoju, imam miał jednak inne zdanie.

W audycji dziennikarz starał się udowodnić, że Islam to religia pokoju, potwierdzenia dla tego nie znalazł jednak u imama Tawhidi.

Jak to się stało, że ci ludzie się zradykalizowali? – spytał dziennikarz.

Musimy być bardzo realistyczni, kiedy mówimy o takich sprawach – odparł Tawhidi. Za swoje kolejne wypowiedzi prawdopodobnie już więcej nie zostanie zaproszony przez telewizję.

Zobacz także: Imam Manchesteru po zamachach: „W całej Europie, nasila się problem skrajnej prawicy. Nie ma czego się obawiać w Islamie”

Odnosząc się do ataku w Manchesterze, w maju tego roku, powiedział: Masz 22-latka, który się zradykalizował podczas dwóch-trzech wizyt w meczecie.

Mamy ogromną liczbę młodych ludzi, którzy są zradykalizowani (…) To dzieje się ze względu na książki, które mamy – Islamskich ksiąg, które czytamy – tłumaczył Imam.

I kontynuując dodawał: One sprawiają, że młodzi ludzie wierzą, że jeśli wyjdziesz z domu i zabijesz niewiernych, trafisz do raju.

Drugi z panelistów próbował ratować sytuację mówiąc o „religii pokoju”, jednak imam szybko go zgasił prosząc, żeby „nie okłamywał Australijskiego społeczeństwa”.

Zobacz też: Oto jak wygląda aukcja kobiet na niewolnice seksualne. A to dopiero początek ich dramatu. Dżihadyści więzili je nawet w kościołach [FOTO]