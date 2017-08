Katastrofa na wesoło. Facet łapie ryby we własnym domu po jego zalaniu przez huragan Harvey [VIDEO]

Video, które na twitterze opublikowała mieszkanka Houston, Viviana Saldana, pokazuje, z jakimi problemami muszą mierzyć się mieszkańcy spustoszonego przez huragan Harvey Teksasu. Jej ojciec, zapalony wędkarz, musiał tym razem łapać ryby gołymi rękami we własnym domu.

Państwo Saldana znaleźli się w podobnej sytuacji, jak tysiące mieszkańców Teksasu, których domy zostały zalane w wyniku potężnej ulewy, jaką przyniósł huragan Harvey. Poniższe wideo pokazuje jednak, że nawet w obliczu nieszczęścia można zachować dobry humor.

Why go out looking for food when the food comes to our living room? 😂 pic.twitter.com/s8ZbMZv9yC

— Viviana Saldaña (@EsaVivvy) 27 sierpnia 2017