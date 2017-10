Niszczycielka siła orkanu Ksawery. Największy samolot świata o mało nie zmieciony przy lądowaniu [PRZERAŻAJĄCE NAGRANIE]

Jak silny był orkan Ksawery? Najlepiej świadczy o tym to, że największy samolot pasażerski świata miał przez niego problemy z lądowaniem.

Sytuacja miała miejsce w Niemczech, w Dusseldorfie. W tym mieście wiał wczoraj niesamowicie silny wiatr, który utrudnił samolotowi lądowanie.

Nagranie wykonane przez świadka zdarzenia pokazuje moment lądowania samolotu A380. To lądowanie A380 było ekstremalnie trudne i wyjątkowe (…) Po dotknięciu ziemi pilot próbował wyrównać do pasa startowego i to wyglądało niesamowicie – opisuje on to zdarzenie.