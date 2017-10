Ostra audycja! Profesor Jerzy Robert Nowak pojechał po Ziemkiewiczu i Zychowiczu. Głos zabrał też Michalkiewicz [AUDIO]

Podczas niedawnej audycji prowadzonej przez Witolda Gadowskiego w pro PiSowskim radiu Wnet, zasłużony obrońca dobrego imienia Polski historyk profesor Jerzy Robert Nowak nazwał Rafała Ziemkiewicza lizusem i lawirantem, który zabiega o przychylność prezydenta Dudy i Pawła Kukiza.

Zdaniem Jerzego Roberta Nowaka, Rafał Ziemkiewicz i Piotr Zychowicz to publicyści mało kompetentni i nieodpowiedzialni, którzy zapewne mało czytają. Profesorowi szczególnie nie podobała się koncepcja Piotra Zychowicza zakładająca potrzebę sojuszu Polski z Niemcami nazistowskimi. Zdaniem profesora publicystyka Piotra Zychowicza jest przez Rosjan wykorzystywana do kreowania negatywnego wizerunku Polski jako nazistowskiego kolaboranta.

Drugim rozmówcą Witolda Gadowskiego był Stanisław Michalkiewicz. Zdaniem mistrza felietonu publicystyka historyczna to tylko kostium do bezpiecznego pisania o współczesności.

W czasie dyskusji Stanisław Michalkiewicz i Jerzy Robert Nowak zwrócili uwagę na szkodliwość żydowskiej gazety dla Polaków „Gazety Wyborczej”.

Profesor Jerzy Robert Nowak postuluje usunięcie z rządu ministra Waszczykowskiego, który zachował w dyplomacji antypolskich ambasadorów. Zdaniem Stanisława Michalkiewicza większość PiS w sejmie jest bardzo słaba, PiS jest zależny od Gowina i Ziobry, więc nie będzie dużej rekonstrukcji rządu.

Misterną narracje Stanisława Michalkiewicza, co chwile rozbijał Jerzy Robert Nowak np. przypominając, że Andrzej Duda to były działacz Unii Wolności. Obaj panowie podkreślali, że za swoją krytykę PiS nie mają wstępu do mediów rządowych. W podobnej sytuacji jest Witold Gadowski.

