Tak dziś wygląda Francja. Korek w godzinach szczytu, bo muzułmanie zajęli drogę do modlitwy. Powtarzających „Allah Akbar” pilnuje uzbrojona policja [VIDEO]

Ta sytuacja miała miejsce wczesnym popołudniem we Francji. Zdarzenie nagrał jeden z mężczyzn wracających z pracy do domu. Godziny szczytu, ludzie chcą wrócić do domu, tymczasem na ulicy korek, bo muzułmanie odprawiają swoje modlitwy.

Tak wygląda dziś Francja, zapowiadany przez Emannuela Macrona państwo niewyznaniowe.

Dookoła odprawiających swoje modlitwy muzułmanów widać uzbrojonych policjantów, którzy pilnują porządku. Powrót do domu nie jest już tak łatwy jak kiedyś.

Nic jednak dziwnego, skoro nawet Unia Europejska sponsoruje takie wydarzenia: Skandal! Komisja Europejska sponsoruje wystawę o islamistach. „Europa i jej islamska spuścizna” do obejrzenia za pieniądze podatników