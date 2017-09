Dramatyczna sytuacja w Anglii. Dwóch imigrantów brutalnie pobiło białego 11 latka. Kopali go i bili pięściami po twarzy [VIDEO]

To, co się dzieje w Anglii, europejskim państwie przechodzi ludzkie pojęcie. Brytyjskie dzieci obawiają się bawić się na podwórku. Własnie przez takie sytuacje jak ta na nagraniu. Dwóch imigrantów, co jakiś czas mówiących po arabsku bije 11-letniego chłopczyka.

Dodajmy, że są starsi, silniejsi i jest ich minimum dwóch. Kopią go z całej siły celując w głowę, a potem atakują go pięściami. Zresztą zobaczcie sami.

Na krótkim nagraniu widać, jak dwójka imigrantów znęca się fizycznie nad słabszym 11-latkiem. Nie mają dla niego żadnej litości. Widać, że ciosy są zadawane, by zadać poważne ranny i ból.

Agresorzy kopią i uderzają pięściami młodego chłopaka, nie zwracają kompletnie uwagi na jego błagalne prośby o zaprzestanie ataków.

Nawet gdy 11-latek ucieka, imigrant podąża za nim i śmiejąc się ponownie go uderza.

Co jest również bulwersujące to. to że arabscy imigranci nagrywają swoje „wyczyny” i pewnie będą się nimi chwalić przed swoimi znajomymi.

Mamy nadzieje, że ci młodzi bandyci zostaną złapani i dostaną wysokie kary.

Poniżej film.

