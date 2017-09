Znowu to zrobili! Ochroniarze Erdogana pobili przeciwników prezydenta Turcji na oczach kamer [VIDEO]

Turcja skieruje wojska do prowincji Idlib, na północy Syrii, w ramach porozumienia z Rosją o tzw. strefach deeskalacji – oświadczył w czwartek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, przebywający w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ochroniarze sułtana kolejny raz pobili przeciwników tureckiego prezydenta. Nie przeszkadzało im, że filmują to dziesiątki kamer.

Erdogan oświadczył w Nowym Jorku, że Turcja rozważa środki zaradcze, w tym sankcje, wobec irackiego Kurdystanu z powodu zaplanowanego na 25 września przez tamtejsze władze referendum w sprawie niepodległości.

Zobacz też: Już jutro koniec świata – teoretycznie możliwe, praktycznie zero szans. Dzisiaj na pewno koniec lata. Dokładnie o godzinie 22:02. Winter is coming…

Planom kurdyjskiego referendum niepodległościowego sprzeciwia się rząd w Bagdadzie, a także Turcja, Iran i Syria, gdzie tak jak w Iraku jest znaczna mniejszość kurdyjska i władze obawiają się nasilenia tendencji separatystycznych.

W wywiadzie dla Reutera Erdogan zaapelował do USA o wydanie islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena, którego władze w Ankarze oskarżają o zorganizowanie udaremnionego puczu z lipca 2016 roku. Gulen od lat mieszka w USA.

„Cała siatka Gulena jest zarządzana ze Stanów Zjednoczonych. Nie należy tu zapewniać ochrony terrorystom. Potrzebujemy współpracy USA w tej sprawie” – powiedział Erdogan.

Zobacz też: „Obłąkany Trump słono zapłaci za swoje słowa!” Korea Północna grozi przeprowadzeniem próby jądrowej „na niespotykaną skalę”

W Nowym Jorku prezydent Erdogan spotkał się także z przedstawicielami mniejszości tureckiej w USA.

Podczas tego spotkania zorganizowanego w hotelu Mariott doszło do awantury. Na sali znalazło się kilku przeciwników prezydenta Turcji. Prawdopodobnie byli to Kurdowie.

Ochroniarze Erdogana rzucili się na nich z cała stanowczością. Ciosu i kopniaki padał gęsto. Po chwili wyprowadzono protestujących z hotelu.

Supporters of #Turkish President Erdogan punched and kicked three protesters who interrupted his speech in New York https://t.co/qZvpBokXKN pic.twitter.com/NFpPyPo2h6

— The Voice of America (@VOANews) 21 września 2017