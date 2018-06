Stanisław Michalkiewicz: „Czeka nas żydowska okupacja Polski. Kult Kaczyńskiego to perwersja, choroba umysłowa” [VIDEO]

Stanisław Michalkiewicz na kanale YT Centrum Edukacyjnego Powiśle w ostrych sławach wypowiedział się o tym, co czeka naszą ojczyznę pod rządami PiS-u. „Sukcesy” PiS-u skończą się żydowską okupacją Polski”.

Prowadzący program zapytał Stanisława Michalkiewicza o ocenę ostatnich wydarzeń związanych z ekspresową zmianą ustawy o IPN i stosunkach polsko – żydowskich.

Panie Stanisławie, niektórzy uznają, że to co się stało to kapitulację wobec USA i Izraela, inni bronią decyzji polskiego parlamentu. Podzieliła się także społeczność wokół zmian w ustawie o IPN, z której usunięto penalizacyjne zapisy za przypisywanie narodowi polskiemu udziału w Holokauście. Bez tych zapisów ta ustawa traci swój sens. Jak Pan ocenia tą sytuacje?

Stanisław Michalkiewicz: „Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Ta nowelizacja ustawy to kastrowanie po prostu bezlitosne. Ona i tak była pod tym względem impotentna, dlatego, że te procesy penalizayjne, o których Pan wspomniał, były opatrzone taką klauzulą, która właściwie je unieważniała, że jeśli ktoś bredził o polskich obozach zagłady w dziele naukowym albo w produkcji artystycznej, to było wolno, to nie podlegało karze. Ta kastracja nie była taka duża, ale była ostentacyjna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że wyznawcy Jarosława Kaczyńskiego uwierzą we wszytko, w każde brednie.”

„Kult Jarosława Kaczyńskiego przybiera postać jakiejś perwersji intelektualnej lub choroby umysłowej, jeżeli do tego dochodzi, że we wszytko wierzą. Pan premier Morawiecki, co ma tyle charyzmy co zdechła ryba, odgrażał się, że teraz będzie Polska dochodziła swojej reputacji na drodze cywilnej. Nie wiem przed jakimi sądami? Chyba przed sądem morskim, którym straszył pisarz gminny Pan Zołzikiewicz chłopów w Sienkiewiczowskich „Szkicach Węglem”. Po prostu brednie kompletne opowiada ten człowiek.”

„Kolejny trzeci wniosek jest taki, że Morawiecki został przez Jarosława Kaczyńskiego tutaj wyznaczony, żeby przygotował grunt pod żydowską okupację Polski. To co zrobił, to jest właśnie to.”

„Po czwarte okazuje się po raz kolejny zresztą, że nie ma tak naprawdę politycznej wojny w Polsce, że Polską rządzą bandy, które w takich mniej ważnych sprawach kopią się po kostkach, ale jak przychodzi co do czego, to obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm głosuje tak samo jak obóz zdrady i zaprzaństwa. Mogą oni się wpierać tylko o różnicę łajdactwa. Który jest większym łajdakiem, a który jest mniejszym. Tak to wygląda!”

