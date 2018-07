Faszyści i komuniści z Antify dostają łomot w Portland. Dobre nagrania [VIDEO]

Faszystowscy i komunistyczni bojówkarze Antify napadli w Portland na marsz zwolenników republikańskiego kandydata do Senatu. Rozróba nie skończyła się dla nich dobrze. Dostali łomot od Republikanów. Swoje też dołożyła policja.

W sobotę marsz poparcia dla Joeya Gibsona, republikańskiego kandydata do Senatu zorganizowała grupa Patriot Prayer. Bojówkarze faszystowskiej antify napadli na nią obrzucając jajkami, butelkami, kamieniami i petardami. Zwolennicy Trumpa i Gibsona stawili czoła napastnikom. Doszło do zamieszek i strać.

Policja aresztowała kilkanaście osób konfiskują m.in noże, pojemniki z gazem pieprzowym i pałki.

W sieci opublikowano nagrania pokazujące jak faszystowskie i komunistyczne bojówki antify dostają lanie. Faszystów poznać po tym, że mają zasłonięte twarze i najczęściej ubrani są w czarne bluzy z kapturami.

Na tym nagraniu widać jak faszyści zaczynają rozróbę i napadają na Republikanów z Patriot Prayer. Ci nie zamierzają potulnie się poddawać.

More evidence that Antifa started the Riot in Portland.

A tutaj piękny nokaut i rekwizycja broni.

Antifa tries to beat man with metal baton, gets knocked out in one shot and has his weapons stolen from him. pic.twitter.com/3p2bRaKxck

— WeWuzMetokur (@WeWuzMetokur) July 1, 2018