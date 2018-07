Trump likwiduje rasistowskie przepisy Obamy. Uczelnie rekrutując studentów nie będą przyznawać punktów za kolor skóry

Departament Sprawiedliwości unieważnił wydane przez administrację Obamy zalecenia dla amerykańskich szkół wyższych, które nakazywały rekrutowanie studentów w oparciu o kryteria rasowe.

W sumie wycofano 24 rózne dokumenty wydane przez Departament Sprawiedliwości, Departament Edukacji i Biuro Praw Obywatelskich za czasów prezydentury Obamy. Znane były one jako tzw affirmative action (akcja afirmacyjna – tłum. red. Lewacy określali to też jako „pozytywną dyskryminację).

Ich celem miało być promowanie różnorodności etnicznej na uczelniach wyższych. Obama uważał, że jest na nich zbyt wielu białych studentów i Azjatów. W największym skrócie oznaczało to, że na uczelnie na zasadach preferencyjnych przyjmowani byli murzyni. W czasie rekrutacji dostawali oni dodatkowe punkty za kolor skóry.

W ostatnim czasie te rasistowskie praktyki obnażyli i ośmieszyli studenci z Azji – głównie Indii i Bangladeszu. Ich pochodzenie powodowało, że otrzymywali ujemne punkty, bo według Obamy studiowało za dużo Azjatów. Zdając więc na uczelnie deklarowali się jako czarnoskórzy – murzyni, dzięki czemu nie tylko nie odbierano im punktów, ale przyznawano dodatkowe. Wystarczyło, że mieli ciemną karnację. Kilka spraw zakończyło się zwycięskimi dla Azjatów procesami o dyskryminację. Teraz kolejny taki proces wytoczony ma Uniwersytet Harvarda, Departament Sprawiedliwości bada czy stosuje on praktyki rasistowskie dyskryminując Azjatów.

Zalecenia teoretycznie nie były obowiązkowe, ale uczelnie stosowały je w obawie przed utratą funduszy federalnych, bądź stanowych.

Teraz Trump nakazał całkowite wycofanie wszystkich dokumentów ustanawiających kryteria rasowe. Nie wszystkie uniwersytety chcą się jednak podporządkować. Ich władze i kadra wykładowców są niemal całkowicie opanowane przez skrajną lewicę. Uniwersytety to wręcz kuźnie marksistów i socjalistów.

„Czterdzieści lat stosowania prawnych precedensów ostatecznie potwierdziło, że rasa i pochodzenie etniczne mogą być czynnikiem branym pod uwagę przy przyjmowaniu na studia” – oświadczył Peter McPherson, szef Stowarzyszenia Publicznych i Stanowych Uniwersytetów, które działają w oparciu o publiczne pieniądze, ale też prywatne.

„Publiczne uniwersytety będą nadal działać w zgodzie z prawem i konstytucją, by promować różnorodność dla dobra wszystkich studentów” – podał McPherson sugerując, że szkoły nie porzucą rasistowskich kryteriów.

Spodziewane jest, iż wiele szkół będzie uciekało się do sztuczek prawnych i nadal dyskryminowało studentów, którzy nie są murzynami, lub latynoskiego pochodzenia.

Zniesienie rasitowskich zaleceń dla szkół wyższych, to cześć większej akcji eliminowania dyskryminacyjnych przepisów, które zaprowadził Obama. Stosowano je przy naborze do pracy w wielu instytucjach stanowych, czy federalnych. także przy przyznawaniu dotacji dla szkół, stypendiów, imprez etc.