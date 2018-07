Tęczowa zgnilizna Londynu. Parada równości przyciągnęła milion osób [FOTO]

Trudno w to uwierzyć, ale homoseksualizm przestał być w Wielkiej Brytanii karany zaledwie 50 lat temu. Pół wieku wystarczyło, by z okazji parady równości Londyn zamienił się w miasto pełne tęczowych flag i roznegliżowanych członków społeczności LGBT. Do świętujących dołączyli również żołnierze, policjanci, urzędnicy, a nawet sam burmistrz Sadiq Khan.

Według informacji, jakie podają brytyjskie media, największe tego typu wydarzenia na wyspach zgromadziło ponad milion uczestników z różnych części świata. Parada, która przemaszerowała ozdobionymi na tęczowo ulicami miasta była, tylko jednym z wydarzeń, które złożyły się na festiwal „równości i tolerancji”.

W pochodzie skandującym hasła o walce z nienawiścią znalazły się nie tylko dzieci. Parada przyciągnęła również muzułmańskiego burmistrza miasta, który dołączył do uczestników wraz z oddziałem królewskich marines. W wydarzeniu wzięli również udział policjanci i urzędnicy, którzy z radością wypowiadali się w mediach na temat brytyjskiej tolerancji.

Święto społeczności LGBT stało się świętem całego Londynu. Tęczowe flagi zawisły nie tylko na prywatnych domach, kamienicach i sklepach, ale również na państwowych urzędach i siedzibach różnych instytucji. Jedna z flag powiewała nawet na London Bridge.

Co ciekawe wśród uczestników pojawili się również muzułmanie należący do ruchów LGBT. Tutaj, w Londynie, możesz być kimkolwiek chcesz być i kochać tego, kogo chcesz kochać – napisał na swoim Twitterze Sadiq Khan.

Proud to attend an amazing #PrideInLondon and celebrate the huge contribution the LGBT+ community makes to our capital. #EveryLoveMatters #PrideMatters pic.twitter.com/1IQcacgM69

