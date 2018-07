Już dziś prowokacyjny Marsz Równości pod Jasną Górą. „Wygląda jak durna prowokacja”

Wybór miejsca, w którym odbędzie się I Marszu Równości w Częstochowie spowodował liczne kontrowersje. Miejsce tak symboliczne zdaje się mocno nieodpowiednie na tego typu wydarzenia. Środowiska narodowe i konserwatywne już zapowiedziały kontrmanifestację.

Czy wśród uczestników i uczestniczek marszu równości są osoby, które kiedyś były związane z kościołem? Czescy dokumentaliści będą filmować pierwszą paradę równości w Częstochowie oraz zlot rodziny Radia Maryja i szukają osób, które nie czują się przez Kościół akceptowane – czytamy w oświadczeniu organizatorów I Marszu Równości w Częstochowie.

Publikowane były także zdjęcia z hasłami takimi jak „Nie ma Boga, jest załoga” czy „Bisexual – double your luck to getting a fuck”. Zdaniem środowisk konserwatywnych jest to jawny nietakt i prowokacja. Zapowiedziano już kontrmanifestacje.

Z informacji podanych na stronie częstochowskiego urzędu miasta, łącznie odbędzie się kilkanaście kontrmanifestacji. Protestować będą m.in. Fundacja Pro-Prawo do Życia, Obóz Narodowo-Radykalny Częstochowa, Młodzież Wszechpolska, Prawica Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, „Obrona tradycyjnego wzorca rodziny” czy… „Disco-Polo w obronie tradycyjnego modelu rodziny”.

Pomysł, by manifestować pod miejscem kultu religijnego tak ważnego dla wielu Polaków, nie spodobał się nawet przedstawicielom przeciwnej strony politycznej barykady. Swoje niezadowolenie wyraził na Twitterze Roman Giertych.

Parada Równości pod Jasną Górą wygląda jak durna prowokacja. I oczywiście w Polsce będzie ona bardzo negatywnie odebrana, nawet wśród ludzi dalekich od Kościoła – napisał.

