Lewaccy Żydzi chcą zerwać porozumienie z Polską. Kneset już jutro zacznie grillować Polskę

Netanjahu sprzedał swą duszę diabłu, sygnując dokument, który z chęcią podpisaliby najwięksi antysemici i negacjoniści Holocaustu W Europie. To niewiarygodne, że premier Izraela po prostu chce sprzedać historię naszego narodu za ten nonsens – ogłosiła Tamar Zandberg, liderka lewicowej partii Marec. Na jej wniosek Kneset rozważy, czy nie należy zerwać porozumienia z Polską.

Już jutro posłowie zasiadający w Knesecie będą debatować nad wnioskiem dotyczącym zerwania porozumienia polsko-izraelskiego. Dyskusja odbędzie się na wniosek przewodniczącej lewicowej partii Tamar Zandberg. Jej działania popiera izraelski minister edukacji Naftali Bennet, który z kolei przewodzi prawicowej partii „Nasz Dom”.

Premier Netanjahu znajduje się w coraz gorszej sytuacji. Podpisaną przez niego deklarację atakują już nie tylko historycy i osoby znane opinii publicznej. Wniosek złożony przez Zandberg oznacza początek działań politycznych, które mogą zmusić władze państwa do wycofania się lub modyfikacji wspólnego oświadczenia.

Warto również zauważyć, że sojusznik lewicowej partii, minister edukacji Bennet zapowiedział: W obliczu prób cenzurowania działań Polaków wobec Żydów w czasie Holocaustu zwiększymy nauczanie na ten temat. Wielu Polaków pomagało Nazistom mordować Żydów, co do tego nie ma dyskusji. Pokażemy studentom w Izraelu prawdę, będą mieli dogłębną wiedzę na temat tego, co działo się na polskiej ziemi, największym żydowskim cmentarzysku na świecie.

Wbrew więc temu, czego chcą PiS-owskie media, a przypomnijmy, proponowano np. Pokojową Nagrodę Nobla dla Kaczyńskiego i Netanjahu, porozumienie polsko-izraelskie wcale nie jest trwałe. Zmiana lub wycofanie się Tel Awiwu z umowy może być zwyczajnie podyktowane politycznymi potrzebami aktualnej władzy.

