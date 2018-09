Bolszewicy z LGBTQWERTY mówią wprost: Jak ktoś podważa transgenderyzm powinien trafić do łagru

Tęczowi uwypuklają swoją miłość do jednego koloru. Na profilu studentów wspierających ruch LGBTCośTaM pojawiła się propozycja wysłania wszystkich kwestionujących genderyzm do łagru. I to dosłownie. Mimo oburzenia, brnęli dalej twierdząc, że w łagrach wcale nie ginęli ludzie na masową skalę. Dowiadujemy się także, że w łagrach redagowano gazety i urządzano wydarzenia kulturalne i sportowe…

Lewaccy studenci bronili stalinowskich łagrów twierdząc, że były one bardziej „współczujące” niż „zachodnie, kapitalistyczne pojęcie więzienia”. Stowarzyszenie LGBTetc na uniwersytecie Goldsmiths w Londynie zasugerowało też, by wysłać do łagrów wszystkich, którzy zadają trudne pytania o transgenderyzm. Od razu proponują też okres 5-10 lat na reedukację.

– Ich pomysły [trans-ekskluzywnych radykalnych feministek – cokolwiek to nie oznacza] oraz antytransowej bigoterii dosłownie „zabijają” i muszą zostać unicestwione poprzez reedukację – napisano na profilu LGBTQ+ Goldsmiths na Twitterze.

Claire Graham, pedagog specjalny zapytała, czy ich próby uciszenia listy nauczycieli akademickich, którzy kwestionowali transgenderyzm nie były „trochę faszystowskie”, na co profil odpowiedział, że „nie, przygotujemy ci wysyłkę do łagru”.

Pomimo tego, że w łagrach zginęło co najmniej ponad milion osób, które sprzeciwiały się – zdaniem samego dyktatora – władzy Stalina, pederaści napisali na Twitterze, że CIA „rozpowszechniało kłamstwa” na temat łagrów.

– Pierwszy mit do obalenia: Będziesz pracował aż do śmierci w gułagu! Sowieci odstąpili od kary dożywocia i najdłuższy wyrok wynosił 10 lat. Kara śmierci zarezerwowana była dla najobrzydliwszych, poważnych przestępstw – napisali LGBTQWERT. Dodali też, że „system karny był rehabilitacyjny”.

– Celem była poprawa i zmiana życia kryminalisty – przekonywali.

Zdaniem pederastów, w łagrach… odbywały się wydarzenia kulturalne.

– Praca edukacyjna również była istotną cechą sowieckiego systemu karnego. Odbywały się regularne lekcje, kluby książek, zespoły redakcji gazet, sporty, teatr i grupy od performensów – pisali aktywiści LGBTQWERTY.

Po tej aferze Związek Studentów Glodsmiths wycofał swoje poparcie dla grupy i ją zawiesił. – Potępiamy odrażającą treść tweetów i uważamy je za całkowicie sprzeczne z poglądami i wartościami Związku Studentów – napisano w oświadczeniu.

Twitterowe konto LGBTQ+ Goldsmiths ma obecnie ograniczoną widoczność i trzeba zostać zaakceptowanym, by widzieć udostępniane tweety.

