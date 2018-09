„Bieda? Rasizm? Chyba byliśmy w inny kraju”. Para Brytyjczyków zestawia swoje doświadczenia z Polski z kłamliwym przekazem zachodnich mediów

Adam i Corinne to angielska para, która wybrała się w podróż do Polski. Okazało się, że na miejscu spotkało ich nie lada zaskoczenie. Nie tego się spodziewali przybywając do naszego kraju. O swoich odczuciach i doświadczeniach postanowili opowiedzieć w sieci.

Jak sami przyznali czerpiąc informacje na temat Polski z przekazów medialnych spodziewali się uświadczyć najgorszych zjawisk i zachowań jakie się nam przypisuje. Od skrajnej biedy po wszechobecny rasizm. Okazuje się, że Polska pozytywnie zaskoczyła parę, która podzieliła się wrażeniami z podróży na swoim kanale na YouTube.

Bieda, zacofanie, rasizm, niebezpieczeństwo – nic z tych rzeczy, chyba byliśmy w innym kraju, a spędziliśmy tam trochę czasu. Jestem zachwycona Polską, jej kulturą i ludźmi, którzy tu żyją – mówiła z entuzjazmem Corrine.

Para doceniła m.in otwartość Polaków, tętniące życiem miasta oraz ich architekturę, która łączy tradycję i stare europejskie style z nowoczesnością.

Polska to ukryty klejnot, o tyle wspanialszy, że tu naprawdę nie trzeba mieć ze sobą wypchanego portfela żeby się dobrze bawić i odpocząć. Poza tym zachwyca połączenie nowoczesności i historii. I jeszcze jedno, wszystkie zarzuty o rasizm Polaków można włożyć między bajki. Pod tym względem nie różnią się oni od innych nacji. To normalny, spokojny i tolerancyjny naród, a Polska to kraj, który warto odwiedzić – skwitowali.

Wszystko zweryfikowaliśmy na miejscu. Czuliśmy się jak w Disneylandzie, widzieliśmy bogate społeczeństwo, piękne zadbane miasta, szczęśliwych ludzi. Państwo tętni życiem – tu są wspaniałe restauracje, sklepy i jest w nich mnóstwo ludzi, co chyba jest najlepszym dowodem na to, że Polacy nie są biedni.

Nie szczędzili oni również komplementów słynnej polskiej kuchni. Zarówno domowe, sycące przysmaki jak i wysokoprocentowe trunki bardzo przypadły im do gustu.

Polacy mają genialne piwo i wódkę, której nie można nie spróbować. Poza tym jest jeszcze prawdziwy cud – pierogi. (…) Poza tym Polacy to mistrzowie ciast, europejscy mistrzowie wypieków, Francuzi i Belgowie zwyczajnie się przy nich chowają.

