Brytyjska policja ulega islamizacji! Policja w UK pokazała uniform dla muzułmańskich policjantek

Brytyjska policja ulega islamizacji? Funkcjonariusze West Yorkshire Police otrzymają nowe uniformy no modlę islamską, wszystko by zachęcić do służby mniejszości religijne – informują dziś brytyjskie media.

Według lewicowych mediów, ma to zachęcić muzułmańskie kobiety do podjęcia kariery w szeregach policji.

„Daily Mail” podaje, że specjalnie przygotowana odzież została zaprojektowana tak, aby nie ukazywać kształtów kobiet. Policja z West Yorkshire stała się tym samym pierwszą jednostką w kraju, która dysponować będzie uniformami halal dla policjantek.

Policyjni eksperci mają nadzieję, że ruch ten przyciągnie do służby większą liczbę przedstawicieli mniejszości religijnych. Inni zwracają z kolei uwagę, że uniform ujednolici wygląd muzułmańskich policjantek, które teraz na własną rękę kupują odpowiednie stroje.

„Przez ostatni miesiąc prowadziliśmy testy polowe nowych strojów, które nie ukazują kobiecych kształtów. Był to pomysł jednej z naszych policjantek, która jest muzułmanką. Ostatecznie osoba odpowiedzialna za stroje służbowe zatwierdziła projekt. Specjalna tunika jest mniej obcisła i dłuższa – ma również zakryty kołnierz” – przekazała Angela Williams z policji w West Yorkshire.

sam oddział West Yorkshire Police znany jest ze swoich lewackich upodobań. Uchodzi w UK za jeden z najbardziej otwartych na mniejszości w Wielkiej Brytanii. Jak zauważył Roger Grasby, jeden z oficerów jednostki, w ostatnim czasie udało się z powodzeniem przeprowadzić kampanię, która zachęcała do służby przedstawicieli społeczności LGBT.

Tym samym – dzięki dużej akcji marketingowej – do szeregów policji wstąpiła rekordowa liczba osób z mniejszości seksualnych.

Jak widzimy z każdym dniem Wieka Brytania traci swoją tożsamość. Wcześniej zachęcali muzułmanów do wstąpienia w szeregi wojska, teraz muzułmanie mają opanować policję.

Kiedy UK zdecyduje się na podmienienie rodzinny ktrólewskiej na jakąś rodzinę szejków?

Nczas.com/ „Daily Mail”