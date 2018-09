UWAGA 18+ Terroryzują seksem oralnym, analnym, masturbacją – lewacy rzeźbami ubogacili Walencję. Nikt się przed nimi nie schowa [VIDEO, FOTO]

Walencja została ozdobiona metalowymi rzeźbami nawiązującymi do erotycznych rysunków na greckich starożytnych wazach. Przedstawiają one sceny seksu homoseksualnego – oralnego, analnego, masturbację etc. Rzeźby stoją w tak wielu punktach miast, że na ich widok narażeni są wszyscy łącznie z dziećmi.

Generalitat (nazwa miejscowych instytucji sprawujących władzę w autonomicznym mieście – przyp. red) hiszpańskiej Walencji postanowiło wystawić w mieście erotyczne rzeźby Antonia Miro. Nawiązują one do rysunków na greckich wazach i sztuki etruskiej.

W dosłowny sposób metalowe „dzieła sztuki” przedstawiają sceny seksu pomiędzy mężczyznami w tym seks analny i oralny. Można też pooglądać sobie postaci masturbujących się kobiet. Wszystko jest dosłowne i takich rozmiarów, że nie da się ich nie zobaczyć znajdując się w pobliżu.

Cała ta wystawa finansowana jest przez władze miasta i hiszpańskie Ministerstwo Kultury. Burmistrz Walencji Juan Rybo odpowiadając na oburzenie, że na te widoki narażone są nawet dzieci odpowiedział, że miasto nie ingeruje w sztukę i pozostawia artystom swobodę wypowiedzi. Według niego to dobrze, że wystawa wywołuje dyskusje. Dodał również, że muzea pełne są takich dzieł sztuki.

Zaś kurator wystawy Fernando Castro twierdzi, że jeśli komuś owe rzeźby i widoki przeszkadzają, to powinien „leczyć się ze swych seksualnych kompleksów”.