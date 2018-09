Korwin-Mikke, Cejrowski i Max Kolonko kpią z Dudy. Prezydent wyśmiany na wszystkich polach po wizycie w USA

Spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą spotkało się z krytyką wielu prawicowych publicystów, z różnych powodów. Głos zabrali między innymi Janusz Korwin-Mikke, Wojciech Cejrowski, a także Max Kolonko.

Janusz Korwin-Mikke skrytykował Prezydenta Polski za zaoferowanie 2 miliardów za to, żeby Amerykanie łaskawie zechcieli postawić w naszym kraju bazę. Andrzej Duda & All PiS Band gotowi są za to Amerykanom jeszcze płacić!! „Głupi jak Polak”…? – napisał prezes Wolności.

Do grona krytyków dołączył także Wojciech Cejrowski. Ten z kolei odniósł się do słynnego zdjęcia z podpisywania deklaracji polsko-amerykańskiej. W czasie tego wydarzenia Prezydent USA rozsiadł się wygodnie za biurkiem, a Polski przywódca grzecznie podpisał się na brzegu stołu.

To nie wymaga komentarza.

A jeśli ktoś nie rozumie w czym problem, to jest dudą smaloną.

PS. Boże ratuj Polskę. Daj nam jakiegoś Paderewskiego II, który wie kiedy się siedzi, a kiedy stoi. pic.twitter.com/PRDuNX697I — The Wojciech Cejrowski DLA ZUCHWAŁYCH (@TheCejrowski) September 19, 2018

Not a Polish Joke! Polish @prezydentpl Duda calls for a ‘Fort Trump’ military base in #Poland. To nie żart: ‚Fort Trump’ w Polsce? Kiedy Swiątynia Dumania Melanii :) – napisał na Twitterze.