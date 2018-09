„Gazeta Polska” na skraju bankructwa? „Znajomy nie dostał jeszcze pieniędzy za 2014 rok”. Sakiewicz zapowiada pozwy

Jak podaje wp.pl wydawca „Gazety Polskiej Codziennie” jest na skraju bankructwa. Podobno nie płaci swoim własnym dziennikarzom od miesięcy. Portal gazeta.pl dotarł do maili pracowników, które mają oddawać powagę sytuacji.

Jak twierdzi gazeta.pl największe straty dla spółki Forum S.A. generuje „Gazeta Polska Codziennie”. „Kryzys na rynku prasy uderzył w nas pełną siłą”, a kolportujący prasę Ruch „już w ogóle nie płaci” – narzekał Tomasz Sakiewicz w mailu wysłanym do pracowników.

Redaktor naczelny tytułu namawiał więc – jak relacjonuje – rząd PiS do przejęcia kolportera i postawienia go na nogi. Póki co – bezskutecznie. Sytuację w spółce Forum mają utrudniać też walki o to, kto przejmie jej zarządzanie i finanse. Szefem wydawnictwa jest Grzegorz Tomaszewski – prywatnie kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, a przewodniczącym rady nadzorczej jest Ryszard Czarnecki.

Jak twierdzi gazeta.pl o tym, że sytuacji w „GPC” jest nieciekawa świadczą wewnętrzne e-maile.. Najbardziej na kondycji finansowej Forum S.A. cierpią dziennikarze i inne osoby pracujące w tym medium.

Na te informacje odpowiedział sam redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz. Jak się dowiadujemy, przeciwko redaktorowi naczelnemu Wirtualnej Polski i autorowi tekstu wytoczony będzie proces karny i cywilny, natomiast wobec wydawcy wp.pl pojawi się żądanie wielomilionowego odszkodowania.

„To, co na napisała Wirtualna Polska o sytuacji tygodnika „Gazeta Polska”, jest kompletną bzdurą. Wytaczamy im proces, zarówno karny jak i cywilny, i mam nadzieje, że odszkodowanie, które zapłacą, oduczy ich pisania kłamstw. Tygodnik „Gazeta Polska” przynosi zyski”

To co na napisała Wirtualna Polska o sytuacji tygodnika Gazeta Polska jest kompletną bzdurą. Wytaczamy im proces, zarówno karny jak i cywilny i mam nadzieje, że odszkodowanie które zapłacą oduczy ich pisania kłamstw. Tygodnik Gazeta Polska przynosi zyski. — Tomasz Sakiewicz (@TomaszSakiewicz) September 22, 2018

Niektórzy podają jednak, że znają przykłady osób, które faktycznie mają problemy z płatnościami ze strony „Gazety Polskiej”. „Znajomy mówi, że nie dostał jeszcze pieniędzy za 2014 r.!” – pisze na Twitterze rzecznik prasowy partii Wolność, Marcin Dobski.

Źródło: wp.pl/gazeta.pl/nczas.com