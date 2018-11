„Mój mąż Żyd”. Opisała co przeszły Polki, które wyszły za Żydów. „Wyraźne są różnice pomiędzy Polakiem a Izraelczykiem”

Jak żyją Polki, które wyszły za Żydów? W rozmowie z WP Książki Sylwia Borowska, autorka książki „Mój mąż Żyd”, opowiada historie Polek z Izraela. Wyraźne są różnice pomiędzy Polakiem a Izraelczykiem – uważa Borowska.

Sylwia Borowska wychodzi z założenia, że Polacy różnią się od Żydów i są znaczące różnice między mężem Polakiem a Żydem. Wyraźne są różnice pomiędzy Polakiem a Izraelczykiem – mówi autorka. Według niej są kwestie, które uwodzą Polki.

Przede Wszystkim otwartość, ciepło (…) Jak sie okazuje mieszkańcami Izraela są Izraelczycy. My z historii pamiętamy, żydów w chałatach, z pejsami, modlących się. We współczesnym Izraelu 80% społeczeństwa stanowią Izraelczycy – bajdurzy p. Borowska.

Borowska mówi też o życiu w cieniu wojny. Mam przed oczami dziewczynkę w stroju panny młodej, która leży na chodniku (…) Jest to taka bomba zegarowa, która czasami wybucha. Można się do tego przyzwyczaić – opowiada.

Borowska wypowiada się także na temat konfliktu Izraelsko-palestyńskiego, jest, być może ze względu na temat, którym się zajmuje, ewidentnie przychylna pierwszej stronie.

W zeszłym spadało 300 rakiet na terytorium Izraela, no to już wiemy, że zaczyna ten kocioł wrzeć. To teraz zastanawiamy się jaka będzie reakcja Izraela. Jaka reakcja może być? Wydanie rozkazu, że wojsko izraelskie wejdzie do strefy Gazy – pisze Borowska.