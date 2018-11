Dziennikarz NCzas wprost z Ukrainy: To państwo upadłe, w którym rządzą pijani „społecznicy”

Ukraina jest państwem upadłym – to jedyne co można obecnie powiedzieć, obserwując sytuację związaną z jednoczesną blokadą granic i zapowiedzią wprowadzenia stanu wojennego. Nasz wschodni sąsiad jest w kompletnym, społecznym rozkładzie, którym rządzą pijani bojówkarze i pseudo „społecznicy”.

Marcin Jan Orłowski, dziennikarz Wolność24.pl wprost z Ukrainy:

To, co mam nieprzyjemność obserwować i przeżywać na własnej skórze od kilku dni jest tylko prologiem do kompletnego rozpadu państwa ukraińskiego jaki znamy. Sytuacja, w której znalazł się Kijów jest oczywiście nie do pozazdroszczenia, ale nie tylko władza jest temu winna.

Społeczeństwo Ukrainy jest samo sobie winne tego, co dzieje się dziś na granicach, na Morzu Azowskim i w polityce międzynarodowej.

Najlepszym przykładem są wczorajsze i trwające do teraz protesty „społeczne”. Z powodu wprowadzenia ceł na auta z europejskimi tablicami rejestracyjnymi (Ukraińcy masowo omijali podatki przez współwłasność samochodów np. z Polakiem) zupełnie „nagle” zorganizowane zostały protesty, które zablokowały wyjazd z kraju. Co jednak ważniejsze, Ci „społecznicy” jak ich nazwałem dziwnym trafem są dobrze ze sobą skomunikowani, a ich działania są wręcz perfekcyjnie skoordynowane.

W Hruszowie, na malutkim przejściu granicznym, udało im się „zdobyć” drogę dojazdową w zaledwie kilka minut. Grupa głównie młodych i w zdecydowanej większości pijanych wirażków sparaliżowała dojazd do granicy dla setek samochodów.

Co na to policja i straż graniczna? Stała z boku i przyglądała się, jak „społecznicy” podpalają opony i śmietniki. Funkcjonariusz stali z boku i patrzyli jak wyzywane są kobiety, jak szarpani są współobywatele.

Elementem, który utwierdził mnie w przekonaniu, że Ukraina jest państwem upadłym jest zajście, którego chyba nigdy w życiu nie ujrzałbym na innej szerokości geograficznej. Grupa kilku mężczyzn, w większości kompletnie pijanych, złapała za szlaban graniczny i starała się go siłą zamknąć, siłując się z pogranicznikami.

Symbolicznie jest to idealny pokaz tego, gdzie obecnie jest Ukraina na mapie cywilizowanego świata.