Imigranci we Włoszech są coraz bardziej bezczelni. Zablokowali drogi, rzucają kamieniami i żądają darmochy [VIDEO]

Bezczelność imigrantów nie ma granic. Przebywający w ośrodku pod miasteczkiem Mineo na Sycylii, w ramach protestu zablokowali drogi dojazdowe do Katanii. Rzucali kamieniami w samochody. Wszytko z powodu decyzji rządu Włoch o zlikwidowaniu darmowych biletów na komunikację miejską.

Jak podaje „Sicilia Reporter” do buntu imigrantów doszło w największym włoskim ośrodku dla osób ubiegających się o azyl CARA w pobliżu miasteczka Mineo. Protestowali oni na drogach, blokując te wiodące do miasta Katania.

Jak podają włoskie media „setki przybyszów skutecznie tamowały ruch przez kilka godzin, w stronę zablokowanych aut posypały się też kamienie.”

Co skłoniło imigrantów do takiego dzikiego zachowania? Chodzi o obniżenie przez wicepremiera i zarazem ministra spraw wewnętrznych Matteo Salviniego, państwowych dotacji do przejazdów transportem publicznym.

Co więcej Salvini obniżył dzienne wydatki na pobyt jednego imigranta w ośrodku – z 33,06 euro dziennie do około 22 euro dziennie.

Bezrobotne byki z Afryki wykrzykiwali, że nie zamierzają płacić za jazdę autobusami komunikacji publicznej. No pewnie, dać im wszytko za darmo…

Do tej pory na ośrodek CARA di Mineo, w którym przebywa obecnie ok. 1,5 tys. imigrantów rząd włoski przeznaczył przez trzy lata 100 mln euro, po cięciach będzie to kwota rzędu 40 mln euro.

Oto ci „inżynierowie i lekarze” z Afryki…

🆘‼🤪💩 #Italy: The illegal migrants from "Cara di Mineo" in #Catania, felt it was time again for a massive protest. Demands: Eternal residence permits, comfortable apartments with jacuzzi, Playstation 5 with Grand Theft Auto V Mafia Edition, and monthly allowance 1,500 euros. pic.twitter.com/7w7fpzyvSL — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) November 22, 2018

