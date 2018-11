Ukraina przygotowuje się do wojny. „Wybuch to tylko kwestia godzin”

„Napięcie odczuwalne jest na każdym kroku. Każdy w głębi duszy spodziewa się, że może dojść do najgorszego” – tak obecną sytuację na Ukrainie opisuje nasz dziennikarz Marcin Jan Orłowski, który przebywa obecnie na Ukrainie. Propozycja wprowadzenia stanu wojennego przez Petra Poroszenkę kompletnie sparaliżowała „myślenie” Ukraińców.

Marcin Jan Orłowski, wprost z Ukrainy:

„Jeszcze wczoraj naszym podstawowym problemem były protesty społeczne na granicy, które uniemożliwiły wyjazd z kraju. Dziś nikt już o tym nie myśli. Obudziliśmy się bowiem w zupełnie innym kraju. Kraju przestraszonym, kraju sparaliżowanym psychicznie przez strach.

Głośno nikt nie mówi o stanie wojennym, ani też przygotowaniach do wojny, ale na każdym kroku odczuwalny jest ludzki lęk przed tym co może się stać w najbliższych godzinach.

Mimo, że Lwowianie wstali do pracy tak jak w każdy poniedziałek, to każdy w myślach oczekuje godziny 16:00, kiedy to zbierze się parlament aby głosować nad pomysłem Petra Poroszenki o wprowadzeniu 2 miesięcznego stanu wojennego. Jeśli posłowie się na niego zgodzą, do wojny muszą przygotować się wszyscy obywatele.

Jako Polakom pozostało nam wyłącznie czekać. Wczorajsze protesty zablokowały wyjazd z kraju, setki jeśli nie tysiące naszych obywateli czekało całe noce na granicach. Niektórym się udało, tam gdzie „protestujący” byli łagodniejsi. Niestety w naszym przypadku musieliśmy zawrócić na Ukrainę i spędzić tu kolejną noc.

Każdy pojazd jadący „na sygnale” budzi jednak lęk, „że to już…”