Chore! 16-letni brytyjczyk gwałcił zwłoki 14-letniej Litwinki, którą wcześniej zgwałcił i zamordował!

W Wielkiej Brytanii doszło do podłego czynu. 16-letni chłopak zgwałcił i zabił 14-letnią Litwinkę. Ale na tym się nie skończyło! Sprawa jest tak bulwersująca, że policja odmawiała udzielania szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w kwietniu tego roku. Policja nie chciała ujawniać dokładnych informacji wcześniej ze względu na wyjątkowo makabryczne szczegóły dotyczące zajścia. Teraz jednak rozpoczął się proces w sprawie, która wstrząsnęła całą Wielką Brytanią.

16-letni chłopiec jest oskarżony o gwałt i zamordowanie 14-letniej dziewczynki, która okazała się być obywatelką Litwy. Mało tego – po wszystkim dopuścił się zbezczeszczenia jej zwłok poprzez czynności seksualne z ciałem zamordowanej!

16-letni zwyrodnialec nie przyznaje się do winy. Prokuratura ma jednak mocne dowody: Badania DNA, zeznania matki oraz ojczyma dziewczynki.

Ofiara brytyjskiego zwyrola to Litwinka. Zwłoki 14-letniej Victorii Sokołowej odnaleziono na początku kwietnia w parku w Wolverhampton w środkowej Anglii.

BREAKING: The 14-year-old girl whose body was found in West Park in #Wolverhampton on Wednesday morning has been named as Lithuanian-born Vicktorija Sokolova pic.twitter.com/CSVr7T5qSc

— Free Radio News (@freeradionews) April 13, 2018