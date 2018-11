Szok! Niemiecka broszura „jak rozpoznać dzieci z rodzin nacjonalistycznych”!

Niemcy znane są z wydawania rządowych broszur wskazujących w potępiającym tonie grupy społeczno-etniczne. Jednak nikt nie spodziewał się, że te niesławne czasy powrócą! Serwis bz-berlin.de informuje, że w oficjalnych broszurach rządu znajdują się informacje przeciwko rozprzestrzenianiu się rasizmowi oraz wskazówki, jak rozpoznać dzieci z rodzin nacjonalistycznych. Zachęca się także, by w razie spotkania dziecka z takiej rodziny podjąć interwencję!

W nowej broszurze niemieckiego rządu dla przedszkolanek znajdują się wskazówki „jak rozpoznawać i przeciwdziałać poglądom rasistowskim i ksenofobicznym u dzieci”. Wśród spostrzeżeń znajdują się takie „niepożądane” cechy, jak na przykład… noszenie sukienek przez dziewczynki!

Ale to nie wszystko. Dla postępowego i demokratycznego rządu tolerancyjnego niemieckiego społeczeństwa podejrzane jest, gdy dziewczynka nosi warkocze. Niewskazane jest także, by dziewczynki były zainteresowane robótkami ręcznymi, ponieważ to wiąże się z konserwatywnym (czyli prawicowym, a więc nacjonalistycznym) wychowaniem.

Franziska Giffey, minister do spraw rodziny z ramienia SPD alarmuje, że „jesteśmy świadkami znacznego wzrostu popularności prawicowych ruchów populistycznych”. Dlatego ważne jest „demokratyczne kształtowanie edukacji już od wczesnego dzieciństwa”.

Wśród porad dla przedszkolanek, które udzielono w ramach walki z „faszyzmem” znajdują się informacje o tym, jak rozpoznać „dzieci z rodzin nacjonalistycznych”. W razie takiego rozeznania, zalecane jest, by „wezwać rodziców na rozmowę” i „wyjaśnić, że autorytarne modele edukacyjne oparte na stereotypach dotyczących płci ograniczają różnorodne możliwości dzieci”.

Oprócz tego proponuje się sposób indoktrynacji rodziców w sprawie przyjmowania imigrantów. Niemiecki portal zauważa, że rząd przekroczył kolejną granicę i „bardzo szybko może powtórzyć się to, co w niemieckiej dyktaturze” w „NRD i państwie nazistowskim”.

