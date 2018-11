HIT internetu! Angela Merkel powinna to zobaczyć. Imigrant wyśmiewa się z Niemców [VIDEO]

Angela Merkel może być z siebie dumna. Gwałty, morderstwa, bójki, ogólnie ubogacenie kulturowe idzie pełną parą. Z głupoty i naiwności Niemców zaczynają się śmiać nawet sami imigranci. Teraz w sieci pojawiło się nagranie jak jeden Arab opowiada dowcip o sytuacji w Niemczech i lenistwie imigrantów. To nagranie staje się hitem.

Nagranie jak arabski imigrant opowiada dowcip o niemieckim społeczeństwie i głupocie obecnych w tym kraju liberalno-lewicowych elit podbija internet. Arab na nagraniu wprost wyśmiewa się z głupoty Niemców.

Oni harują i zapracowują się by imigrant mógł na koszt podatnika balować i wypierać ich narodową kulturę. Brawo Pani Merkel, możesz być z siebie dumna. Więcej imigrantów, więcej!

Oto jaki dowcip opowiedział wesoły Arab. Niemcu słuchaj i płacz.

„Afrykański azylant chodzi po Norymberdze. Podchodzi do pierwszej napotkanej osoby i mówi „dziękuje, że mnie przyjęliście, że mogę tutaj mieszkać, mieć ubezpieczenie zdrowotne, jedzenie, dach nad głową”

A on mu odpowiada: „Ja nie jestem Niemcem tylko Albańczykiem!”

Afrykanin mówi – „O przepraszam.”

Podchodzi do kolejnej osoby o mówi: „Dziękuję za wszytko co dla mnie robicie”, a on mu na to: „Nie jestem Niemcem tylko Turkiem. Znowu „o przepraszam”.

Podchodzi do kolejnej osoby i mówi: „Dziękuje, za wszytko co dla mnie zrobiliście, że mnie przyjęliście do siebie”

A on mu na to „Nie jestem Niemcem tylko arabem”. Afrykanin wkurzony w końcu pyta. „To gdzie są wszyscy Niemcy?”

Arab patrzy w zegarek i uśmiechnięty mówi – „Pewnie w pracy”.

Niby śmieszne, ale bardziej przeraża fakt, do czego doprowadziły rządy lewicowo-liberalnych elit pt. "refugees welcome". Samowola i socjale dla imigrantów na które od 9 do 17 pracują Niemcy, Francuzi, Anglicy etc. MASAKRA pic.twitter.com/Mnb9BMvBYr — PaulinaMarudzi 🦉 (@Wichura_) November 28, 2018

Źródło: Twitter: PaulinaMarudzi