O Żydach można mówić tylko dobrze, albo wcale. CNN zerwał współpracę z czarnoskórym komentatorem. Tą wypowiedzią podpadł środowiskom żydowskim

Marc Lamont Hill, czarnoskóry komentator współpracujący ze CNN, nie będzie już zapraszany do stacji. Powodem protesty środowisk żydowskich w USA po jego wystąpieniu w ONZ.

Marc Lamont Hill jest profesorem medioznawstwa na Temple University w Filadelfii. Na nic zdały się jego tłumaczenia w mediach społecznościowych, iż nie popiera antysemityzmu.

Wystarczyło, że wygłosił przemówienie w ONZ w trakcie Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim. Wezwał w nim do bojkotu Izraela w związku z jego działaniami w Palestynie, a także do utworzenia państwa Palestyńskiego od morza (Śródziemnego) do rzeki (Jordan).

Najstarsza żydowska organizacja, Anti-Defamation League (ADL – Liga Przeciw Zniesławieniu), uznała, że Marc Lamont Hill używając frazy „od morza do rzeki” wzywa do zniszczenia państwa Izrael, w podobny sposób jak czyni to palestyński Hamas.

Wiceprezydent ADL, Sharon Nazarian, dodał, iż w trakcie Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim promuje się podziały i nienawiść.

Profesor Hill twierdzi, że jego słowa nie wzywają do zniszczenia kogokolwiek czy czegokolwiek. Chodzi o sprawiedliwość zarówno dla Izraela jak i Palestyńczyków zamieszkujących Zachodni Brzeg i Strefę Gazy. Napisał też, że wspiera niepodległościowe dążenia Palestyńczyków.

Rzecznik CNN potwierdził fakt zerwania współpracy z Markiem Lamont Hillem. Nie podał jednak powodów tej decyzji.

Źródło: „The Guardian”