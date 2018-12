Tak rządzi PiS! Emeryci dostaną marne grosze do emerytur a „nadzwyczajna kasta” ponad 2 tysiące podwyżki

Tak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, emeryci mogą liczyć na niewielkie podwyżki emerytur, choć przez lata odkładali gigantyczne kwoty na państwowe świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tymczasem przedstawiciele „kasty”, jak określa sędziów partia rządząca, dostaną nawet ponad 2 tys. złotych podwyżki!

Nowo przyjęty przez rząd projekt budżetu na przyszły rok obejmuje podwyżki dla sędziów. Przysługiwać im będzie wyższe o 615 zł wygrodzenie zasadnicze. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego będzie wynosiło ono nawet 2100 zł. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na tak pokaźny wzrost płac.

Możemy przedstawić wszystkim obywatelom bardzo dobry budżet, który odzwierciedla oczekiwania wielu grup społecznych – przekonywał premier Morawiecki.

Jednak jak zauważył dziennik „Fakt” głównymi beneficjentami projektu będą sędziowie. Wśród nich prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska, której po wejściu w życie nowego budżetu przysługiwać będzie wynagrodzenie wyższe o 2,1 tys. złotych.

Sędzia Sądu Najwyższego otrzyma co najmniej 1,6 tys. zł więcej niż dotychczas. Wzrosną też pensje sędziów TK, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

Na tak atrakcyjne podwyżki nie mogą liczyć wszyscy. Według „Faktu” co trzeci przeciętny pracownik budżetówki dostaje 3 tys. zł brutto. W związku z obejmującą ich 2,3 procentową podwyżką otrzyma dodatkowo jedyne 69 zł. Niskie wynagrodzenia tłumaczone są działaniami poprzednich rządów, które miały zamrozić płace w budżetówce.

Nie ulega również poprawie sytuacja polskich emerytów. W 2019 roku emerytury mają wzrosnąć o 3,26%. To o 0,7% więcej niż w roku 2018. Dla osób, które pobierają najniższe świadczenie (1100 zł brutto) to zaledwie 40 zł. Choć minister Rafalska naciska, by zapewnić minimum 70 złotych dla osób, które otrzymują najniższą emeryturę, to przy rosnących cenach i kosztach życia oraz podwyżkach jakimi cieszy się środowisko sędziowskie, jawi się to niczym wątpliwa jałmużna.

