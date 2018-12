Korwin-Mikke w szoku po słowach papieża Franciszka. Chodzi o homoseksualizm

Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność, skomentował wypowiedź papieża Franciszka dotyczącą homoseksualistów w seminariach. Biskup Rzymu bowiem stwierdził, że „lepiej, by porzucili posługę czy życie konsekrowane niż wiedli podwójne życie”.

– Można wręcz odnieść wrażenie, że w dzisiejszym społeczeństwie homoseksualizm jest w modzie, w jakimś stopniu wpływa to nawet na życie Kościoła – powiedział papież Franciszek w wywiadzie opublikowanym w książce „Siła powołania”. Dodał również, że „homoseksualizm jest kwestią bardzo poważną, którą od początku trzeba we właściwy sposób rozeznawać z kandydatami” zaś przełożeni „muszą być wymagający”.

Papież Franciszek powiedział też, że homoseksualni księża to rzeczywistość, której nie wolno negować, ale nie można się na nią godzić. – W życiu konsekrowanym i kapłańskim na tego rodzaju afekty nie ma miejsca. Dlatego Kościół zaleca, by osób o zakorzenionej tendencji homoseksualnej nie przyjmować do posługi kapłańskiej ani do zgromadzeń zakonnych – przypomniał papież. – Posługa kapłańska i życie konsekrowane nie są dla nich – dodał.

– Homoseksualnych księży, zakonników i zakonnic należy zdecydowanie nakłaniać do pełnego przeżywania celibatu. Lepiej, by porzucili posługę czy życie konsekrowane niż wiedli podwójne życie – ocenił papież Franciszek.

Do tych słów odniósł się Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność.

– Zupełny szok! JŚw. Franciszek I nieoczekiwanie oznajmił, że ksiądz nie może być homosiem; jeśli taki się trafi, powinien wystąpić ze stanu duchownego. Dodał, że wśród kleryków bycie homosiem jest ostatnio modne […]. Cóż: oglądają zapewne telewizję – napisał Korwin-Mikke.

