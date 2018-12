Czy to jeszcze Sejm czy już Kneset? Posłowie uczestniczyli w obrzędach pod przewodnictwem szefa żydowskiej sekty

Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek wraz z Żydami zapaliła w środę w holu głównym Sejmu lampę chanukową z okazji żydowskiego Święta Świateł. To światło symbolizuje pokój, tolerancję i wolność – powiedziała wicemarszałek.

Obrzędy prowadził rabin Chabad Lubawicz Szalom Dow Ber Stambler z sekty Chabad Lubawicz. Wyraził radość, że może po raz kolejny zapalić chanukowe świece w gmachu polskiego parlamentu. „Mija już 13 lat odkąd chanukowe światło po raz pierwszy po wojnie ponownie pojawiło się w tym gmachu. (…) Chasydzi mówią, że należy słuchać, co świece chanukowe nam opowiadają. One mówią, że nawet jeśli to trudne, trzeba walczyć o prawdziwe wartości (…) powinniśmy znaleźć siłę i używać jej, przede wszystkim aby pomagać innym (…) Dzisiaj z polskiego Sejmu wychodzi dokładnie ten głos o tolerancji, wolności religijnej i wolności kulturalnej” – powiedział.

Specjalny list do rabina skierował premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Chanuka to jedno z najważniejszych świąt dla członków polskiej społeczności żydowskiej. „Cieszę się, że w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 70-lecia państwa Izrael spotykamy się w Sejmie, by razem zapalić świecę chanukową. To piękne i symboliczne zarazem (…) Rzeczpospolita odrodziła się przed wiekiem dzięki wspólnemu wysiłkowi i poświęceniu polskich patriotów, wśród nich także tych pochodzenia żydowskiego” – zaakcentował premier.

„Pamiętamy o Żydach walczących o wolność dla Polski z bronią w ręku w Legionach Piłsudskiego, pamiętamy o wszystkich walczących o ocalenie wspólnego dziedzictwa pod zaborami. Nasza tysiącletnia historia pokazuje wspólne dla obu narodów umiłowanie wolności, wolę walki i przetrwanie. Dzisiaj w siedzibie parlamentu suwerennej Polski gromadzimy się właśnie wokół symbolu przetrwania, symbolu zwycięstwa dobra nad złem” – napisał Mateusz Morawiecki.

Minister rolnictwa, przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej Jan Krzysztof Ardanowski pozdrowił zebranych w imieniu „posłów i senatorów, którzy w sposób szczególny starają się wspierać współpracę naszej ojczyzny z państwem Izrael. którzy podejmują wiele działań dla upamiętnienia również historii Żydów mieszkających prawie tysiąc lat wśród nas na ziemiach nad Wisłą”.

Wiceambasador Izraela w Polsce, Tal Ben-Ari Yaalon mówiła, że Żydzi czekają na Chanukę z dwóch powodów. „Po pierwsze to osiem dni wolnego, po drugie to jedzenie związane z tym świętem. Kiedy zaczęłam tutaj swą misję okazało się, że to, co znamy jako jedzenie związane z Chanuką, można w Polsce jeść codziennie. Są to pączki i placki” – mówiła dodając, że gdy to odkryła „wpadła w zachwyt, podobnie jak wielu innych Izraelczyków w Polsce”. „W tym roku obchodzimy również 70 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem (…) Chanuka jest znana jako Święto Światła. Spoczywa na nas obowiązek walki z antysemityzmem (…) by te tysiąc lat wspólnego życia w Polsce było kontynuowanych” – dodała ambasador.

W uroczystości wzięli udział także m.in. czołowy szabesgoj wiceminister kultury Jarosław Sellin, parlamentarzyści i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Chabad Lubawicz Polska. (PAP)