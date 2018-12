Michalkiewicz ocenzurowany! Powiedział parę słów prawdy o Żydach i wyleciał z YouTube. Zobacz, za co [VIDEO]

Nagranie ze Stanisławem Michalkiewiczem, publicystą „Najwyższego Czasu!”, zostało zdjęte z popularnej platformy YouTube. Jak to w takich przypadkach bywa, nie do końca wiadomo za co, wiadomo jednak czego dotyczyło ocenzurowane nagranie. W zdjętym wideo Michalkiewicz mówił przede wszystkim o Żydach.

– Proszę państwa dowiedziałem się, że jedno z naszych nagrań zostało ocenzurowane na YouTube. Dokładnie nie wiemy z jakiego powodu, ale prawdopodobnie z powodu opinii, że najbardziej ujadają na Polski antysemityzm ci Żydzi, którzy po 68 roku (i ich potomstwo) wyjechali z Polski – zaczął Michalkiewicz.

– Najbardziej ujadają na polski antysemityzm ci, którzy w czasach stalinowskich byli uczestnikami aparatu terroru. To jest oczywiste, że oni nie będą się chwalić, że mordowali ludzi, łamali im kości, zdzierali paznokcie, bo nikt by ich za to nie pochwalił – mówił.

– Jako ofiary polskiego antysemityzmu to zbierają pochwały do dzisiejszego dnia, a mają nadzieję na jeszcze lepsze profity. Nic więc dziwnego, że używają swoich wpływów, a mają je duże w mediach, nawet tych społecznościowych, żeby do takich wypowiedzi nie dopuszczać – dodawał.

– Widać jak będzie wyglądała wolność słowa pod Żydowską okupacją. Nie wiele do powiedzenia, trzeba będzie tylko recytować jakieś mantry dozwolone przez cadyka. Dobrze to nie wygląda – podsumował.