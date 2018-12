Wrogowie wolności atakują. Nie chciał wynająć mieszkania „ciapatym ani innym brudasom”. Teraz może mieć problemy

Wydawałoby się, że tak oczywista sprawa jak wolność zawierania umów i prawo do wyboru komu wynajmiemy nasze własne mieszkanie, nie powinna budzić wątpliwości. Można mówić o rasizmie autora ogłoszenia, który nie chce wynajmować mieszkania „ciapatym ani innym brudasom”, jednak ma on pełne prawo do takiej dyskryminacji. Potępienie wynajmującego nie wystarcza jednak niektórym, którzy domagają się ukarania mężczyzny.

Mężczyzna zamieścił swoje ogłoszenie o wynajmie mieszkania na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych. W ogłoszeniu jasno określił do kogo nie jest skierowana oferta i jakimi pobudkami się kieruje przyjmując takie kryterium doboru lokatorów. Wydaje się, że autor miał już wcześniej negatywne doświadczenia z wynajmem mieszkania obcokrajowcom.

– UWAGA! Nie wynajmuje ciapatym z indi Pakistanu itp ani innym brudasom którzy przywożą pluskwy i potem wszystkie meble firanki dywany trzeba wyrzucić bo żadne środki czystości nie są w stanie ich wytępić nie znacie pojęcia czystość – Europa nie jest dla nich wracajcie skąd przyjechaliście – napisał (pisownia oryginalna – red.).

Oczywiście bardzo szybko odezwali się internauci wykazujący skłonności faszystowskie, którzy uważają, że państwo powinno kontrolować, kto komu wynajmuje mieszkanie. Nie przeszkadza im nawet to, że nie ma do tego podstawy prawnej (choć z całą pewnością chcieliby, by była – red.).

– Omawiana sytuacja dotyczy konstytucyjnej wartości, która jest potwierdzona orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. To swoboda zawierania umów. W myśl tej elementarnej zasady kontrahent może wybrać z kim chce zawierać umowę, a z kim nie chce. Ta zasada funkcjonowała i nadal funkcjonuje – mówi prawnik Jakub Nowacki.

P. Paulina Brzozowska, pisząca na portalu Wirtualna Polska, powołuje się na przykład drukarza z Łodzi, którego próbowano zmusić do druku ulotek LGBTQWERTY. – Właściciel mieszkania z Warszawy również naraża się na sankcje prawne z powodu nie tylko rasizmu, ale też odmowy świadczenia usług, za które pobiera płatność – uważa Brzozowska.

Po pierwsze właściciel mieszkania nie odmówił świadczenia usług, za które pobrał płatność, tylko jasno określił, że takim i takim osobom nie będzie świadczył usług. I miał do tego pełne prawo! Tak samo jak prawo miałby Hindus, który napisałby, że „biedakom Polakom” mieszkania nie wynajmuje.

Po drugie jak takie przymuszenie miałoby wyglądać? Wynajmujący mieszkanie często mają kilku czy kilkunastu chętnych do zamieszkania i to wśród nich wybierają tego, który im się z jakichś względów spodoba. Czy odrzucenie „ciapatych i innych brudasów” na tym etapie, także byłoby rasistowskie?

Prowadzi to wprost do uznania, że osoby takie miałyby pierwszeństwo w wynajmie mieszkania, w innym razie wynajmujący narażałby się na oskarżenia o rasizm i sankcje prawne.