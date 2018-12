Nowy termin rozprawy Springer – Gadowski 17 grudnia o godzinie 10.30

Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy w sprawie, jaką szwajcarsko-niemiecki koncern Ringier Axel Springer wytoczył dziennikarzowi Witoldowi Gadowskiemu o zniesławienie i naruszenie dóbr. Rozprawa odbędzie się 17 grudnia o godzinie 10.30 w Warszawskim Sądzie Okręgowym.

Witold Gadowski skomentował następująco ten nowy termin:

„Pierwsza rozprawa się nie odbyła, ponieważ byliście państwo świadkami, jakby przestraszono się tak wielu świadków, więc cichaczem wyznaczono kolejny termin rozprawy. Zaskakując mnie, bo wracam 13 grudnia do Polski, a 17 grudnia o godzinie 10.30 w Warszawskim Sądzie Okręgowym rozpocznie się kolejna rozprawa Gadowski kontra Ringier Axel Springer, czyli szybko i z zaskoczenia chcą to zrobić. Ja stawię się oczywiście”.

Koncern Springera wytoczył Gadowskiemu proces w konsekwencji następującego komentarza dziennikarza:

„To Niemcy robili mydło z ludzkiego tłuszczu. To Niemcy robili abażury z ludzkiej skóry. To Niemcy robili maskotki z ludzkich kości. To Niemcy rozsiewali po polach popioły zwęglonych ludzi jako nawóz. To wszystko robili «kulturalni» Niemcy. Dziś, kiedy słyszę, że m.in. w ZDF, «Fakcie», Axel Springer zasiadali wermachtowcy, SS-mani – to rozumiem skąd ta agresja na Polskę”

Pierwsza rozprawa nie doszła do skutku. Do sądu przyszło 200 osób popierających Gadowskiego i wtedy sędzia zdecydował się odwołać rozprawę ze względów bezpieczeństwa, kiedy stojący na korytarzu zaśpiewali Rotę, potem Hymn Narodowy i wznosili hasła popierające Gadowskiego. Taki sąd, takie czasy.

Źródło: Polskie Radio, Tysol.pl,