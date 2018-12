Wolontariusze z EuroWeek: „To raj! Mnóstwo seksu, zabawy i alkoholu za darmo”

„Mnóstwo seksu, zabawy i alkoholu!”. Wolontariusze zachwyceni „warsztatami” EuroWeek. Najwyraźniej obcokrajowcy pracujący jako wolontariusze podczas wyjazdów szkoleniowych organizowanych przez fundację EuroWeek nie narzekali na warunki panujące podczas pobytu na „warsztatach” w Polsce.

Dariusz Matecki, który jako pierwszy opublikował szokujące zdjęcia młodocianych uczestniczek szkoleń, którym towarzyszyli dojrzali mężczyźni, z obcych kręgów kulturowych opublikował na swoim profilu twitterowym opinie samych wolontariuszy. Są one dość specyficzne:

Opis #euroweek: „you fuck a lot, you party a lot, you drink a lot and you also have free food and accomodation”.

Czyli „mnóstwo seksu, zabawy i alkoholu. Dodatkowo darmowe wyżywienie i zakwaterowanie”. W ten sposób jeden z wolontariuszy zachwala udział w wyjazdach organizowanych przez kłodzką fundacje. Nic dziwnego, że organizatorzy nigdy nie narzekali na brak chętnych do tego rodzaju „opieki” nad podopiecznymi…

Opis #euroweek: „you fuck a lot, you party a lot, you drink a lot and you also have free food and accomodation". Warto doczytać również informacje o alkoholu i imprezach. Kolejny materiał dla @PolskaPolicja oraz @MEN_GOV_PL.

