16-latek pojechał na „Sex Island” i stracił dziewictwo. Teraz chce ożenić się z jedną z prostytutek [VIDEO]

16-latek a kradzionej karcie kredytowej i kłamstwie w ankiecie zdobył bilet na prawdziwe „seks party”. Po tym jak uczestniczył w wyprawie na „Sex Island”, gdzie stracił dziewictwo z dwiema prostytutkami, teraz deklaruje, że chce się jedną z nich ożenić.

Brian wykradł wyjazd na „Sex Island” używając kradzionej karty ojca. Na początku, gdy poinformował rodziców o swoich zamiarach, Ci absolutnie mu odmówili. Po chwili jednak zmienili zdanie i podpisali zgodę na wyjazd.

Wyprawa o nazwie „Sex Island”, która odbyła się w dniach 14-17 grudnia niosła za sobą wiele atrakcji, o których wprost pisali organizatorzy. Te nie mogą dziwić, bo sama firma organizująca wyprawę, specjalizuje się w seksturystyce, a rejs jest jej „flagową” propozycją.

Dwie prostytutki do osobistej dyspozycji, alkohol bez ograniczeń, nocleg, wyżywienie, a nieoficjalnie również narkotyki – takie atrakcje czekały na uczestników wyprawy, w której wziął udział 16-latek. Chłopak teraz relacjonuje swoją wizytę na seks-wyprawie.

To było niesamowite, tak niesamowite, że chce mi się płakać, gdy tylko o tym pomyślę. W ten weekend robiłem mnóstwo rzeczy, o których nigdy nie zapomnę. Tańczyłem salsę z kobietami topless. Grałem w tenisa stołowego z dziewczynami, które rozbierały się podczas gry. Ale najlepszy był seks. Nie spodziewałem się, że tak bardzo mi się to spodoba, ale uwielbiam to. To niesamowite uczucie – powiedział 16-latek.

16-latkowi tak się spodobało na wyjeździe, że planuje poślubić jedną z prostytutek. – Chcę ją poślubić, a ona mówi, że chce do mnie przyjechać i mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Mam jej numer i mam nadzieję, że wkrótce się z nią zobaczę – mówi. Brian dodaje też, że pierwszego dnia po powrocie do szkoły pokaże wszystkim zdjęcia z seks-wyprawy.