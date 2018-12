Ale mocarz! W pojedynkę spuścił łomot pięciu kolesiom, którzy zaczepiali dziewczyny [VIDEO]

Nie znamy nazwiska tego bohatera ani miejsca, gdzie miało miejsce zdarzenie, ale jego wyczyn robi wrażenie. Chłopak sam stawił czoła grupie pięciu mężczyzn, którzy zaczepiali dziewczyny. I co więcej – zrobił to do bólu skutecznie.

Co ciekawe, wcale nie poszło o jego dziewczynę. Na nagraniu widać, jak inny facet prowadzi dwie panny, za którymi idzie grupa agresywnie wyglądających mężczyzn. W pewnym momencie drogę zachodzi im bohater tego nagrania. Trzeba przyznać, że kawał chłopa z niego jest.

Niewiele by to jednak dało, gdyby facet nie potrafił walczyć. W ciosach widać precyzję boksera, a z zapasami też musiał mieć coś wspólnego. W każdym razie zszedł z pola walki niepokonany, czego nie można powiedzieć o jego przeciwnikach.

Nagranie poniżej.