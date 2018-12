To nie żart. Amerykański rząd został częściowo zawieszony. Część jego instytucji nie działa

Rozbili się o mur. Tak można powiedzieć o tym, co się stało dzisiaj w USA. Rząd federalny Stanów Zjednoczonych został częściowo zawieszony o północy z piątku na sobotę czasu miejscowego w Waszyngtonie (6.00 czasu polskiego) w wyniku niedogadania się w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego z powodu braku zgody Senatu na finansowanie tzw. meksykańskiego muru.

W wyniku braku tego porozumienia część federalnych instytucji przestała działać albo ograniczyła swoją działalność. Sprawa dotyczy jednej czwartej resortów.

Co faktycznie zawieszenie oznacza:

1. 800 tys. pracowników federalnych będzie musiało albo pracować bez pensji, albo zostanie na ten okres zwolnionych z pracy, albo przejść na przymusowe urlopy.

2. Pracownicy w tzw. ruchu ciągłym (kontrolerzy lotów cywilnych, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na lotniskach cywilnych, funkcjonariusze FBI, Straży Granicznej, Straży Wybrzeża i innych służb specjalnych), będą pracować aż do odwołania bez otrzymywania poborów.

3 Część instytucji zostanie zamkniętych np. Statua Wolności w Nowym Jorku, czy federalne muzea, a w części usługi będą ograniczone.

Doszło do konfliktu pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a demokratami, którzy nie zgodzili się na finansowanie tego prestiżowego dla prezydenta projektu. W odpowiedzi na to prezydent oświadczył, że w ogóle nie podpisze prowizorium budżetowe, jeśli nie będą tam środki (5 mld USD) na budowę tego muru. Trump ostatecznie złamał opór Izby Reprezentantów, gdzie jeszcze republikanie mają przewagę, ale Senat nie chce się na to zgodzić.

W Senacie, gdzie potrzebna jest kwalifikowana większość, demokratyczni senatorowie nie zgodzili się na finansowanie budowy muru oddzielającego USA od Meksyku i o północy z piątku na sobotę wygasły ustawowe środki finansowania rządu USA i części jego instytucji, mimo próby znalezienia kompromisu podjętej przez wiceprezydenta Mike Pence’a.

Na brak zgody Senatu od razu zareagował prezydent Trump:

– To Demokraci zawiesili rząd. My swoje zrobiliśmy. Teraz to od nich zależy, czy o północy dojdzie do zawieszenia. Mam nadzieję, że nie, ale jesteśmy przygotowani, nawet gdyby taki stan trwał bardzo długo – zadeklarował prezydent.

Sprawa może się przeciągnąć aż do 3 stycznia, kiedy nowy Kongres zostanie zaprzysiężony.

Źródło: TVP Info