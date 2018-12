Za to zdjęcie internet kpi z Morawieckiego. „Nowa polska tradycja” [FOTO]

Mateusz Morawiecki zamieścił na Twitterze zdjęcie, które wywołało lawinę złośliwych komentarzy. Premier chciał zapewne ocieplić swój wizerunek, ale nie o taką popularność mu chyba chodziło.

Na zdjęciu widać, jak Morawiecki trzyma na rękach syna, który jest całkiem sporego wzrostu. Nic dziwnego, bo chłopak ma już osiem lat. Co więcej, na tym samym zdjęciu najstarsza, 23-letnia córka premiera, Aleksandra, trzyma na rękach 7-letnią Madzię.

Noszenie na rękach „bobasów” w tym wieku nie jest chyba normalnym zwyczajem, gdyż spowodowało lawinę prześmiewczych wpisów i parodii zdjęcia premiera. Podobnie rozśmieszył internautów wpis Morawieckiego: „Po cichu liczę, że ja także coś znajdę pod drzewkiem”.

Matołusz Morawiecki… trzeba ocieplić wizerunek, co by tu fajnego zrobić, wprawdzie dzieci maja już po 8 i 7 lat… ale co tam, ciemny lud to kupi! pic.twitter.com/gYTKnnQSd4

— Jarda Jarecki 🇵🇱 🇪🇺 (@Jarda_Jarecki) 26 grudnia 2018