Co ci ludzie mają w głowach? Piersi jako renifer? Ta świąteczna moda podbija zachód i USA! [Galeria]

Lewactwo by zniszczyć magię świąt zrobi wszystko. Tym razem, niby przez zabawę ingerują w modę świąteczną. Na zachodzie Europy i w USA kobiety masowo eksponują gołą pierś na wzór renifera… Tak to się dzieje. Co więcej nazywają to sztuką!

Od wielu lat trendy na Instagramie bardzo często przepoczwarzają się w ogólnoświatową modę, na szczęście tym razem akcja „reindeerboob” poza kilkoma lewaczkami nie odniósł rozgłosu.

Jadnak czym jest instagramowa moda na „reindeerboob”? Otóż okazuje się, że w okresie świątecznym w mediach społecznościowych wśród kobiet popularne jest robienie renifera ze swojej nagiej piersi.

Wszystko co trzeba zrobić, to zakryć sutek pod ozdobą imitującą nos renifera, dorobić oczy, poroże z filcu i „reindeerboob” gotowy.

To trendy nie zawitało w tym roku do naszego kraju, ale może to i lepiej…

Poniżej galeria.

Źródło: Daily Mail/ Instagram