Berlin: Polka walczy o życie. Została postrzelona w głowę

Polka, którą postrzelono w jednej z dzielnic Berlina, znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie. Organy ścigania prowadzą śledztwo i poszukują sprawców.

25-letnia Wiktoria S. została postrzelona w głowę w czwartek wieczorem w dzielnicy Neukoelln. Nie jest jasne w jakich okolicznościach doszło do tragedii. Jak donoszą lokalne media, mimo operacji, młoda kobieta wciąż walczy o życie w szpitalu. Wiktoria znajduję się obecnie w śpiączce.

Krótko po godzinie 23. straż pożarna otrzymała anonimowy donos, w którym poinformowano jednostkę o nieprzytomnej kobiecie, leżącej na ulicy.

Sprawę prowadzi wydział w Landowym Urzędzie Kryminalnym (LKA) zajmujący się morderstwami. Śledczy ustalili, że nieznany sprawca oddał do niej strzał z bliskiej odległości. Według doniesień dziennika „Berliner Zeitung”, naoczni świadkowie słyszeli wcześniej w miejscu zdarzenia głośną kłótnię między kilkoma osobami.

Agencja DPA przypomina, że na tej samej ulicy we wrześniu zastrzelono członka przestępczego arabskiego klanu Nidal R. Sprawcy po dziś dzień pozostają nieuchwytni. Policja zastrzega, że nic nie wskazuje na to, by istniał jakiś związek między tymi przestępstwami.

źródło:o2.pl