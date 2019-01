Awantura z użyciem noża w domu syna europosła Czarneckiego! Sprawę bada prokuratura

Awanturą skończyła się sylwestrowa impreza w mieszkaniu Przemysława Czarneckiego na warszawskim Wilnowie. Jedna z uczestniczących w imprezie osób miała zostać raniona nożem. Sprawę bada prokuratura.

Przemysław Czarnecki jest posłem PiS i synem eurodeputowanego PiS Ryszarda Czarneckiego. W sylwestrowy wieczór bawił się razem z żoną i chrzestnym córki. Twierdzi, że mężczyzna sam rozciął sobie dłoń będąc pod wpływem alkoholu, a on sam nie widział nawet momentu, w którym doszło do zdarzenia.

W rozmowie z Onet.pl Czarnecki nie ujawnił zbyt wielu szczegółów. Twierdzi, że to on wezwał policję. Według niego mężczyzna, który go obwinia skaleczył się sam. Był pod wpływem alkoholu, a alkomat miał wskazywać 2,3 promila. Sam Czarnecki miał być trzeźwy.

W sprawie przesłuchana została już żona Czarneckiego. Dziennikarzom onet.pl nie udało się uzyskać dodatkowych informacji ze strony policji ani prokuratury. Twierdzą, że jest to celowe działanie gdyż sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa podczas gdy standardowo takimi sprawami zajmuje się Prokuratura Rejonowa.

Przemysław Czarnecki stał się znany gdy pojawił się w rozmowie premiera Morawieckiego z prezesem banku PKO BP Zbigniewem Jagiełło oraz europosłem Ryszardem Czarneckim. Okazało się, że pracę w banku dostał dzięki znajomościom ojca ale jak powiedział Jagiełło zrezygnował, bo „dużo pracy i że on by się chciał czymś innym zajmować w życiu”.

Źródło: onet.pl