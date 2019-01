Młody polityk zadebiutował w TVP Info. Krótko wyjaśnił rządową propagandę sukcesu [VIDEO]

Sławomir Mentzen, wiceprezes partii Wolność zadebiutował w telewizji reżymowej, w programie „Minęła 8”, gdzie mówił między innymi o rządowym programie „500 plus”. Młody polityk krótko wyjaśnił rządową propagandę sukcesu w tej sprawie.

Rząd przy współudziale GUS-u dał popis manipulacji, której nie powstydziliby się Goebbels czy Urban. GUS opublikował wyniki badań o odczuciach dotyczących 500+, zaś członkowie rządu chwalą to jakby były to jakieś obiektywne dane.

– Program 500 plus pozytywnie wpłynął na aktywność zawodową Polaków – pisała DGP powołując się na badania GUS-u opublikowane pod koniec grudnia. – Trudno odnieść się do tych danych, gdyż opierają się na opinii osób pobierających świadczenie 500 plus – zauważała dr Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych.

Do tych właśnie badań odnosili się goście programu, wśród których wyróżniał się Sławomir Mentzen. – Bardzo mi się spodobało jak pan powiedział, że jesteśmy w telewizji informacyjnej i widzom należą się fakty – zaczął, zwracając się do prowadzącego program Mentzen.

– GUS nie zbadał ile osób znalazło pracę, tylko ile osób uważa, że ich sytuacja zawodowa polega pracę. Na 300 tysięcy osób 150 tysięcy powiedziało, że znalazły pracę lub zaczęły ich szukać. Gdyby przepytano 3 miliony osób, to okazałoby się, że 1,5 miliona znalazło pracę – dodawał.

– Jeżeli spojrzymy na twarde dane, a nie dane dotyczące czyjejś opinii, to się okaże, że mamy najniższy wskaźnik aktywności zawodowej od lat, i on z roku na rok spada. Nie można z badań dotyczących czyjejś opinii wyciągać zbyt daleko idących wniosków – tłumaczył.