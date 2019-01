Biedroń dotknął czuły punkt Giertycha. Mecenas się zdenerwował

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu, na polskiej scenie politycznej atmosfera robi się coraz bardziej nerwowa. Tym razem doszło do wymiany zdań między byłym prezydentem Słupska Robertem Biedroniem a mecenasem Romanem Giertychem. Panowie nie szczędzili sobie kąśliwych uwag za pośrednictwem Twittera.

Konflikt zaczął się tuż po tym, jak Robert Biedroń opublikował wpis krytykujący nominację Adama Andruszkiewicza na stanowisko na wiceministra cyfryzacji. Przy okazji dostało się też Romanowi Giertychowi.

Jeśli nie dziwi nas Roman Giertych w przebraniu obrońcy demokracji i w najpopularniejszych opozycyjnych mediach, to tym bardziej nie dziwmy się, że w obecnym rządzie znajdują miejsce jego polityczne dzieci – napisał Biedroń na Twitterze.

Pod wpisem umieścił tekst prof. Magdaleny Środy dotyczący politycznego flirtu PiS-u z narodowcami oraz osoby samego Giertycha, który ukazał się na łamach „Gazety Wyborczej”.

Nacjonalista Andruszkiewicz w rządzie?! A co za problem? Nie minie kilka lat, a będzie chodził po salonach, stanowiąc ozdobę towarzyską politycznych elit, niekoniecznie prawicowych. Być może stanie się też faworytem Moniki Olejnik, która ma słabość do osobowości autorytarnych. Jej ulubieńcem – ba! ulubieńcem wszystkich od lewa (Miller) po centrum (Tusk) – jest przecież założyciel Młodzieży Wszechpolskiej Roman Giertych. Ten sam, który wprowadził to nacjonalistyczne ugrupowanie do parlamentu, upodmiotowił je, rozhuśtał i nauczył roszczeniowości. A teraz przebrał się w skórę liberalnej owcy i skutecznie uwodzi politycznych celebrytów. Z jego prawnych i gwiazdorskich usług korzystają chyba wszyscy „ważni”, tak jakby był jedynym adwokatem i jedynym komentatorem w mieście. A może to taka moda? „Tylko Gucci! Tylko Giertych!” – pisze prof. Magdalena Środa.

Na odpowiedź ‚wywołanego do tablicy’ Giertycha nie trzeba było długo czekać, bo ostatnio nic tak nie boli pana mecenasa jak przypominanie mu jego politycznych korzeni i poglądów, które prezentował przez większość swojego życia.

Pan Biedroń nazywa mnie przebranym obrońcą demokracji. Panie Radny! Od kilku miesięcy (odkąd porzucił Pan swoją dawną miłość-Słupsk) robi Pan wszystko, aby rozwalić opozycję i wzmocnić PiS. To Pan przebierasz się za obrońcę demokracji, gdy tymczasem jest Pan ostatnią nadzieją JK – napisał .

To nie pierwsza potyczka słowna, do jakiej doszło między Biedroniem a Giertychem. Były prezydent Słupska określił opozycję mianem ‚dziadostwa’ podczas gdy Giertych zarzucił mu działanie na usługach PiS.

Jeśli nie dziwi nas Roman Giertych w przebraniu obrońcy demokracji i w najpopularniejszych opozycyjnych mediach, to tym bardziej nie dziwmy się, że w obecnym rządzie znajdują miejsce jego polityczne dzieci. Bardzo celny tekst @M_Sroda. https://t.co/pFycpPFTQF — Robert Biedroń (@RobertBiedron) January 4, 2019

Pan Biedroń nazywa mnie przebranym obrońcą demokracji. Panie Radny! Od kilku miesięcy (odkąd porzucił Pan swoją dawną miłość-Słupsk) robi Pan wszystko, aby rozwalić opozycję i wzmocnić PiS. To Pan przebierasz się za obrońcę demokracji, gdy tymczasem jest Pan ostatnią nadzieją JK. — Roman Giertych (@GiertychRoman) January 5, 2019

źródło: Twitter