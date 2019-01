Służby nie zadziałały prawidłowo. To nagranie jest dowodem. Tak rodzice ofiar pożaru w koszalińskim escape roomie dowiedzieli się o tragedii [VIDEO]

Rodzice nastolatek, które zginęły w pożarze w koszalińskim escapie roomie przez ponad godzinę trzymani byli w niepewności. Choć służbom wiadomo było o pięciu ofiarach, ich krewnych nie poinformowano od razu. Co gorsza powiedziano o tym nawet dziennikarzom, ale nie rodzicom.

Rodziny oczekiwały na udzielenie im jakichkolwiek informacji na temat ich pociech, które znajdowały się w płonącym budynku. Nikt jednak nie powiadomił ich o tragicznym przebiegu zdarzeń.

O śmierci pięciu osób wiedzieli już wówczas m.in. strażacy. Niesmak wywołuje fakt, że jeden z nich przekazał tragiczną wiadomość mediom podczas gdy nieświadomi niczego rodzice nastolatek stali po drugiej stronie ulicy.

– Ile nie żyje? – zapytał dziennikarz. Strażak odparł, że 5 osób. Przebieg całej rozmowy dało się słyszeć po drugiej strony ulicy. Wywiad został przerwany najpewniej przez ojca jednej z ofiar.

– Ja jestem spokojny. Na co mamy czekać? Co, nie żyją dzieciaki? Żyją? Jaknas można tak traktować? Od godziny coś się dzieje. Nikt nam nie chce udzielić informacji – mówił zrozpaczony mężczyzna.

Strażak starał się uspokoić sytuację zapewniając go, że za chwilę ktoś podejdzie do rodziców. Mężczyzna nie dał się jednak spławić.

Co pan zaraz podejdzie? Pan skończy wywiad i dopiero podejdzie do rodziców? Wywiad jest ważniejszy? Nie wiemy od godziny co się dzieje z dzieciakami! – krzyczał przez łzy. W końcu tragiczna informacja została im przekazana.

Rodziny ofiar otrzymały pomoc psychologa. W całej Polsce rozpoczęto kontrole escape roomów. W Koszalinie ogłoszono żałobę.

Cała sytuację można zobaczyć na nagraniu poniżej, od 11 minuty.

źródło: Fakt.pl