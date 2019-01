Internauci o wielkiej koalicji Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna i narodowców! „Tej siły już nie powstrzymacie!”

Wielka koalicja wolnościowo-narodowa to tylko kwestia czasu? Na prawicy powstaje front, który może namieszać w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

„Dziś bardzo dobra wiadomość dla koalicji narodowców i wolnościowców z Ruchu Narodowego i Wolności, bo dołącza do nich Grzegorz Braun i jego organizacja Pobudka. Siły antyunijne łączą się pod hasłem #POLexit” – napisał na twitterze Tomasz Kalinowski.

Grzegorz Braun wnosi do koalicji nie tylko swoją osobę, ale także prężnie działającą organizację Pobudka zrzeszającą tysiące osób w całej Polsce i Europie.

„Koalicji Ruch Narodowy i Wolność nie nazywałbym antyunijną czy eurosceptyczną. Jest to jedyna koalicja propolska” – mówił Braun. „Jeszcze kilka lat temu ktoś mógł się łudzić co do wprowadzania dobrych zmian. Na szczęście wśród patriotów tych łudzących się jest coraz mniej. Wiosna to pokaże” – dodał odnosząc się m.in. do możliwości Polexitu.

Reżyser odniósł się też do kwestii, co go skłoniło do udziału w koalicji. „Bądźmy realistami. Nas świadomych jest za mało żebyśmy mieli sobie fundować luksus wzajemnej izolacji. Nie osiągniemy strategicznych celów w pojedynkę” – powiedział.

Więcej o koalicji dziś dowiemy się o godzinie 11.

Oto jak tą wielką wolnościowo-narodową koalicję dla Polski komentują internauci.

Niestety, wiele celnych koncepcji i trafnych ocen zostało podlanych skrajnie niepoważnym sosem marki "JKM & GB". Szkoda. Ale wciąż liczę, że kiedyś przyjdzie czas na poważne ugrupowanie liberalne. https://t.co/lhpOGfbiVg — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) January 7, 2019

Źródło: Facebook: Partia Wolność