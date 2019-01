Gwiazdka TVN strasznie bredzi! Omenaa Mensah robi z Polaków dzicz. „Gdy jestem za granicą jest mi wstyd” [VIDEO]

Omenaa Mensah patrzy na sytuację w kraju z perspektywy „Europejki i Polki”. Według niej społeczeństwo nad Wisłą jest zbyt mało tolerancyjne i jest jest wstyd za Polaków. Pewnie dlatego woli być bardziej „Europejką”, niż Polką.

– Gdy jestem za granicą jest mi wstyd, że jesteśmy tak pozamykanym społeczeństwem i mówią o nas w takich kategoriach. A będąc w tym kraju, z jednej strony wskrzeszając inicjatywy na rzecz tolerancji i tak dalej, widzę zaangażowanie, chęć różnych ludzi – cieszę się – mówiła.

Z innej jeszcze „strony” Omenaa widzi na ulicach Polski coś, co sprawia, że dziwi się kto u nas rządzi skoro na to pozwala… „To jest niemodne, to wstyd, żeby do takiej sytuacji dopuszczać” – skarżyła się. Nie powiedziała jednak o co dokładnie jej chodzi i za co tak bardzo musi się wstydzić.

– Ludzie, my powinniśmy być krajem z klasą, z poziomem. My byliśmy bardziej tolerancyjni 50 lat temu – stwierdziła. Zauważyła, że kiedy jej ojciec przyjeżdżał do Polski na studia, rocznie z Afryki przybywało ok. 2 tys studentów.

– W ostatnim czasie do Polski nie przejeżdża nawet dwustu. Moja kuzynka jest jedyną czarnoskórą studentką medycyny w Gdańsku – zauważyła. Tu pani Omenaa bardzo się myli. Dwa tysiące czarnych studentów rocznie nigdy nie przyjeżdżało.

Afrykanie, szczególnie Murzyni, byli przez propagandę PRL przedstawiani jako przyjaciele i sprzymierzeńcy w komunistycznej i socjalistycznej rewolucji światowej. Wynikało to wprost z polityki Związku Sowieckiego i PRL wobec „wyzwalających się spod kolonialnego ucisku” krajów afrykańskich propagowała czarnoskórych studentów z Afryki. Miało to na celu rozbudzenie socjalistycznych zapędów w „młodych”, „budzących się na nowo” regionach świata. Liczba Afrykanów mieszkających w Polsce wzrastała i pod koniec lat 70. nad Wisłą mieszkało ich ponad 2 tys. – w sumie, nie rocznie.

Ale to nie wszystko. Czytaj dalej i ZOBACZ VIDEO ->